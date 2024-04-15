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Лилия Рах будет вести "Модный приговор" на Первом канале

Лилия Рах будет вести &quot;Модный приговор&quot; на Первом канале , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 23:54 Фото: Instagram/liliyarakh
Известный казахстанский байер, модный эксперт и блогер Лилия Рах стала ведущей телевизионного шоу "Модный приговор" на Первом канале, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила 15 апреля на своей странице в Instagram.

"Друзья, рада поделиться с вами новым этапом в моей жизни. Теперь я ведущая "Модного приговора"! До встречи на Первом! Искренне ваша, Лилия Рах!" – написала байер. 

Как пишет ТАСС, телешоу "Модный приговор" возвращается в эфир Первого канала с 22 апреля в "женской" и "мужской" версиях. Судьями в проекте выступят эксперты моды Александр Рогов и Лилия Рах.

Отмечается, что телепрограмма "Модный приговор" перестала выходить в эфир в марте 2022 года.

Ранее стало известно, что Armani заподозрили в эксплуатации нелегальных мигрантов. Рабочие трудились по 15 часов в день. 

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Россия Интересное Рах Лилия Казахстан
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