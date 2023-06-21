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Законодательство РК

Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан

правительство Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства, в аэропорту г. Баку главу правительства Казахстана встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и чрезвычайный и полномочный посол РК в АР Алим Байель.

В ходе визита глава правительства РК планирует встретиться с президентом страны Ильхамом Алиевым, а также обсудит широкий круг актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества с премьер-министром Али Асадовым.

В частности, будут рассмотрены совместные шаги в транспортно-логистической сфере, торговле, энергетической отрасли, аграрном секторе, IT и промышленной кооперации.

Ранее Смаилов на совместном заседании палат парламента заявил, что в ближайшие 5 лет госдолг останется на безопасном уровне и не будет превышать 25% к ВВП.

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