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В ближайшие пять лет госдолг не будет превышать 25% к ВВП – Смаилов

В ближайшие пять лет госдолг не будет превышать 25% к ВВП – Смаилов Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов на совместном заседании палат парламента заявил, что в ближайшие пять лет госдолг останется на безопасном уровне и не будет превышать 25% к ВВП, сообщает Zakon.kz.

На сегодня государственный долг Казахстана составляет менее 25% к ВВП. Вопрос сокращения госдолга, по словам Алихана Смаилова, находится на постоянном контроле.

"И эта работа проводится в соответствии с мировым опытом. Сейчас госдолг находится на безопасном уровне".Алихан Смаилов

В прошлом году доходы бюджета выросли на 42%. В этом году правительство тоже ожидает рост. Такой темп, по мнению Смаилова, нужно обеспечивать и в дальнейшем, и заемы брать в тенге, чтобы снизить валютные риски.

"В целом на ближайшие пять лет уровень госдолга сложится на безопасном уровне. И не будет превышать 25% к ВВП".Алихан Смаилов

В свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев отметил, что проводимая политика управления госдолгом будет осуществляться в строгом соблюдении установленных финансовых ограничений.  

"Мы поддерживаем инициативы Высшей аудиторской палаты по повышению открытости и прозрачности принятых обязательств.  Они будут учтены в процессе работе. Поднятые депутатами и Высшей аудиторской палатой вопросы касательно системы государственного планирования и совершенствования эффективности использования средств, а также другие вопросы будут включены в отдельную Дорожную карту".Ерулан Жамаубаев

На 1 января 2023 года государственный долг составил 25,3 трлн тенге,

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МФ РК Жамаубаев Ерулан Смаилов Алихан Казахстан
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