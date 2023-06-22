"Кровавая Луна": когда земляне увидят суперлуние

Казахстанские любители астрономии 3 июля готовятся наблюдать первое в этом году суперлуние. Суперлуние - это одно из полнолуний года, при котором Луна располагается наиболее близко к Земле сообщает Zakon.kz

Суперлуние или Суперлуна можно наблюдать как астрономическое явление при нахождении Луны в перигее, самой близкой к Земле точки эллиптической орбиты спутника, в 356400-370000 км от Земли. Именно поэтому диск светится ярче на треть, диаметр выглядит больше на 15%. Такое явление возможно при нахождении Луны на прямой линии по отношению к Солнцу и Земле, это бывает только в полнолуние или в новолуние. Луна в новолуние не видна, поэтому наблюдать суперлуние можно только в полнолуние.

Суперлуние или “Кровавая Луна” – время, когда Луна приближается к Земле на максимально близкое расстояние. В этот момент Луна выглядит крупнее и ярче, чем обычно. Суперлуние не надо путать с другим явлением – лунной иллюзией. Это оптический эффект, когда Луна, находясь низко над горизонтом, кажется огромной, но поднимаясь к зениту, становится нормальных размеров.

Лучше всего наблюдать суперлуние 2023 в моменты, когда лунный диск находится низко над горизонтом. При этом, благодаря эффекту лунной иллюзии, луна кажется в несколько раз больше, чем когда расположена высоко в небе.

Период суперлуны длится 3-4 суток, само совпадение с перигеем несколько минут. В это время Луна имеет красивый красноватый оттенок. Появление такой Луны расценивалось в прошлом как негативный знак. Он воспринимался как сигнал нашествия ведьм, колдуны использовали эти дни для проведения магических обрядов, в деревнях ждали неурожая.



Это сильные по энергетике дни, влияющие на судьбы людей.

Как наблюдать суперлуние?



Суперполнолуние можно наблюдать всю ночь. Воспользуйтесь небольшим телескопом или биноклем, чтобы разглядеть кратеры Луны, или наблюдайте наш естественный спутник невооруженным глазом. Также лучше выехать за город, чтобы оценить исключительную яркость Луны вдали от городской засветки.

Последующие суперлуния этого года ожидаются в следующие даты:

1 августа: Суперполнолуние;

31 августа: Суперполнолуние;

29 августа: Суперполнолуние.

Что нельзя делать в суперлуние:

В этот день запрещается заключение браков и подача заявлений в ЗАГС. Не стоит даже делать предложение, иначе брак обещает быть несчастливым. Также не стоит в этот день планировать дальние поездки, потому что в путешествии не будет удачи, и путник не достигнет поставленной цели. В этот день небесные силы будут всячески препятствовать поездке.

Ни в коем случае не стоит брать и давать деньги в долг, а также заключать какие-либо договоры, связанные с распоряжением денежными средствами. Можно легко и быстро обанкротиться, а также стать жертвой обмана и мошенничества. Не стоит посещать нотариуса и другие государственные инстанции.

На кровавую Луну запрещается делать плановые хирургические операции и лечить зубы. Не стоит даже просто ходить к врачу, потому что существует большая вероятность постановки неправильного диагноза. Если срочных показаний к медицинской помощи нет, лучше подождать несколько дней. В этом случае лечение будет удачным.

Не стоит в этот день садиться на диету, начинать голодание, похудение или очистку организма: могут возникнуть серьезные осложнения.

Астрологи рекомендуют провести генеральную уборку, потому что вместе с выброшенным мусором уходит негативная энергия, которой в это время накапливается в избытке. Взамен придет положительная, и дома будет приятная атмосфера, благоприятствующая любым начинаниям.

Также суперлуние – благоприятный день для того, чтобы простить врагов и самому попросить прощения у всех, кого пришлось обидеть. Прощение тоже помогает избавиться от отрицательной энергии и мобилизовать жизненные ресурсы, поэтому не стоит упускать такую хорошую возможность.

Традиционно люди занимаются благотворительностью и помогают тем, кто нуждается в материальной помощи или моральной поддержке. Можно посетить детский дом или дом престарелых, отдать нуждающимся продукты или старые вещи. Главное – искренне желать людям добра.

Еще один хороший вариант – заняться самообразованием и саморазвитием, помедитировать или почитать книги о духовном совершенствовании. Можно сходить в спортзал, позаниматься йогой или фитнесом.