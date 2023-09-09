Когда жители Земли смогут полюбоваться Урожайной Луной или сентябрьским суперлунием

Астрономы рассказали, что в этом году Урожайная Луна взойдет 29 сентября. Это ближайшее полнолуние к осеннему равноденствию. Луна будет казаться полной в течение нескольких дней. В некоторых источниках это сентябрьское полнолуние также считается суперлунием, сообщает Zakon.kz

По информации starwalk.space в это время Луна будет находиться в созвездии Рыб. Если в момент полнолуния Луна еще не взойдет над горизонтом, ее можно будет увидеть и в другой день. Для невооруженного глаза она будет казаться полной за день до и после события.

Сентябрьское полнолуние отмечают многие народы. В Китае в день сентябрьского полнолуния отмечают Праздник середины осени, также известный как Праздник лунного пряника или Фестиваль бумажных фонариков. По важности он занимает второе место после лунного Нового года. По традиции, в этот день люди встречаются с семьей и друзьями, едят лунные пряники, зажигают бумажные фонари и любуются полной Луной. В этот день похожие праздники отмечают в разных уголках мира, к примеру, в Японии, Корее, Вьетнаме, Индии и Шри-Ланке.

Суперлуние в сентябре

Сентябрьское полнолуние 2023 года включено в таблицу суперлуний, составленную бывшим астрофизиком НАСА Фредом Эспенаком. Это означает, что Луна войдет в полную фазу вблизи перигея и будет выглядеть на небе несколько больше и ярче, чем во время обычного полнолуния. Однако в списке суперлуний Ричарда Нолле, астролога, придумавшего термин "‎суперлуние", сентябрьская Луна не значится.

Астрономы также отмечают, что Урожайной Луной могут называться полнолуния в сентябре и октябре, в зависимости от даты осеннего равноденствия. Если Урожайная Луна выпадает на октябрь, то сентябрьское полнолуние зовется Кукурузной Луной. Еще одно имя, также пришедшее из индейской культуры — Луна Гона: в это время у оленей начинается брачный период.

Вот как другие народы называют полнолуние в сентябре:

Китайцы: Луна Хризантемы

Кельты: Поющая Луна

Виккане: Ячменная Луна

Чероки: Ореховая Луна

Следующее, то есть октябрьское полнолуние, или Луна охотника, наступит 28 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что сегодня в ночь любители ночного неба смогут наблюдать пик активности метеорного потока сентябрьских Эпсилон-Персеид. Не путайте этот метеорный поток со знаменитыми августовскими Персеидами! В отличие от августовских Персеид, сентябрьские Эпсилон-Персеиды не связаны с кометой 109P/Свифта-Туттля. Предположительно, прародителем этого метеорного потока является неизвестная долгопериодическая комета. Эти быстрые метеоры входят в земную атмосферу со скоростью 64 км/с и кажутся исходящими из точки радианта, расположенной около звезды Эпсилон Персея в центре созвездия Персея.



