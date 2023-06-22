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Какой гонорар получит теннисистка Рыбакина за участие в турнире в Берлине

Какой гонорар получит теннисистка Рыбакина за участие в турнире в Берлине Фото: ktf.kz
За участие в 1/8 финала казахстанка Елена Рыбакина заработала 11 500 долларов, сообщает Zakon.kz

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Рыбакина неожиданно завершила выступление на турнире в Берлине (Германия) еще на стадии 1/8 финала. Наша спортсменка считалась одной из главных претенденток на титул, однако сенсационно проиграла хорватке Донне Векич (23-е место) — 7:6, 3:6, 4:6.

Кроме заработанных денег, по информации Sports.kz Рыбакина получила 55 рейтинговых очков.

Ранее мы сообщали, что Берлин стал для Рыбакиной первым турниром после снятия с "Ролан Гаррос" из-за болезни.


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Елена Вебер
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