Какой гонорар получит теннисистка Рыбакина за участие в турнире в Берлине

За участие в 1/8 финала казахстанка Елена Рыбакина заработала 11 500 долларов, сообщает Zakon.kz

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Рыбакина неожиданно завершила выступление на турнире в Берлине (Германия) еще на стадии 1/8 финала. Наша спортсменка считалась одной из главных претенденток на титул, однако сенсационно проиграла хорватке Донне Векич (23-е место) — 7:6, 3:6, 4:6.

Кроме заработанных денег, по информации Sports.kz Рыбакина получила 55 рейтинговых очков.

Ранее мы сообщали, что Берлин стал для Рыбакиной первым турниром после снятия с "Ролан Гаррос" из-за болезни.



