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Елена Рыбакина снялась с турнира в Берлине

Елена Рыбакина снялась с турнира в Берлине Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла завершить матч третьего круга (1/4 финала) на турнире категории WTА-500 в Берлине (Германия) против Виктории Азаренко. Четвертая ракетка мира отказалась от продолжения борьбы из-за плохого самочувствия, сообщает Zakon.kz.

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В первой партии при счете 3:1 в пользу теннисистки из Беларуси Елена Рыбакина взяла медицинский перерыв, после чего не вышла на корт. 

Таким образом, в полуфинал турнира в Берлине вышла бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (19 WTA). 

Ранее Юлия Путинцева провела четвертьфинальный матч в парном разряде турнира в Бирмингеме и узнала соперницу по одиночке. 


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Пахита Амири
Рыбакина Елена 2024 год
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