Елена Рыбакина снялась с турнира в Берлине

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла завершить матч третьего круга (1/4 финала) на турнире категории WTА-500 в Берлине (Германия) против Виктории Азаренко. Четвертая ракетка мира отказалась от продолжения борьбы из-за плохого самочувствия, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

В первой партии при счете 3:1 в пользу теннисистки из Беларуси Елена Рыбакина взяла медицинский перерыв, после чего не вышла на корт.

Таким образом, в полуфинал турнира в Берлине вышла бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (19 WTA).

Ранее Юлия Путинцева провела четвертьфинальный матч в парном разряде турнира в Бирмингеме и узнала соперницу по одиночке.



