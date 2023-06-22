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Подозреваемую в незаконном обороте наркотиков экстрадировали из Турции в Казахстан

Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств Фото: скриншот видео
Министерством юстиции Турции удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче подозреваемой в незаконном хранении в целях сбыта и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования дела подозреваемая скрылась от органа уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.

"Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан подозреваемая экстрадирована в cтрану для привлечения к уголовной ответственности".Пресс-служба Генпрокуратуры

В настоящее время она водворена в следственный изолятор Астаны.

"За совершение вышеуказанного преступления ей грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – добавили в надзорном органе.

15 июня 2023 года стало известно, что бывшего замакима Тараза Кайсара Сарытая, подозреваемого в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств на сумму более 50 млн тенге, экстрадировали из Грузии в Казахстан. Его водворили в следственный изолятор Астаны.

Кайсар Сарытай после совершения преступлений скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Динара Халдарова
Генпрокуратура Генеральная прокуратура Казахстан Турция
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