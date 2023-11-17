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Законодательство РК

Казахстанца экстрадировали из Турции

Казахстанца экстрадировали из Турции Фото: пресс-служба МВД РК
В Казахстан депортировали разыскиваемого по подозрению за незаконное культивирование и хранение наркотических средств в крупном размере с целью сбыта, сообщает Zakon.kz.

В официальном сообщении Министерства внутренних дел за 17 ноября 2023 года отмечено, что по запросу НЦБ Интерпола МВД РК на территории Турции задержан 52-летний казахстанец, объявленный Департаментом полиции Западно-Казахстанской области в международный розыск с целью ареста и экстрадиции.

"Фигурант разыскивался за культивацию 96 кустов марихуаны общим весом 18 кг, а также их хранение с целью дальнейшего сбыта на территории Уральска".Пресс-служба МВД РК

Также сказано, что властями Турции правонарушитель депортирован в Астану, где по прибытии помещен под стражу.

Днем ранее, 16 ноября 2023 года, Генеральная прокуратура заявила об экстрадиции из Болгарии в Казахстан подозреваемого в участии террористической группы – гражданина РК. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12-ти лет.

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