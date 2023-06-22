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Санврачи обратились к казахстанцам в преддверии Курбан айта

Санврачи обратились к казахстанцам в преддверии Курбан айта Фото: freepik
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения казахстанцам напомнили о соблюдении некоторых требований в преддверии священного праздника Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Цель – предупреждение особо опасных инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций при продаже скота, жертвоприношении.

"Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований может способствовать возникновению случаев пищевых отравлений и особо опасной, острой кишечной инфекции среди населения".Пресс-служба КСЭК

В местах продажи скота и убойных пунктах:

  • продажу и забой животных для жертвоприношения осуществлять в специально отведенных местах, с соответствующими ветеринарными документами (ветеринарный паспорт, регистрационный номер животного);
  • строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при забое скота на убойных пунктах (наличие системы водоснабжения, канализации), своевременно проводить обработку и вывоз отходов, образующихся в процессе забоя скота;
  • наличие у работников медицинских книжек, строгое соблюдение работниками правил личной гигиены.

В домашних условиях:

  • наличие условий для мытья рук гостей;
  • регулярное проветривание обеденных помещений;
  • сырье и пищевую продукцию покупать в местах, имеющих товаросопроводительную документацию, удостоверяющую их безопасность;
  • перед использованием консервированных продуктов (салатов, мяса, птицы, рыбы, грибов), приготовленных в домашних условиях, подвергать их термической обработке в течение 15-20 минут;
  • скоропортящиеся продукты из мяса, птицы, яиц, а также паштеты, кулинарные изделия, кондитерские изделия с кремом, салаты использовать сразу после приготовления, не использовать на следующий день в случае нарушения соблюдения требований к хранению;
  • при гнойничковых заболеваниях кожи, нагноившихся порезах, ожогах, ссадинах, а также при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях не принимать участие в приготовлении пищи.

На объектах общественного питания и в мечетях:

  • обеспечение холодным и горячим водоснабжением и водоотведением, оснащение раковины для посетителей и персонала устройствами и средствами для мытья, вытирания и (или) сушки рук;
  • бесперебойная работа системы вентиляции, кондиционирования;
  • наличие товаросопроводительных документов, обеспечивающих безопасность;
  • обеспечение санитарно-гигиенических условий в хозяйственной зоне объекта питания;
  • наличие у персонала специальной одежды, личной медицинской книжки с пройденным медицинским осмотром, гигиеническим обучением и допуском к работе;
  • ежедневный медосмотр персонала перед началом рабочей смены.

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