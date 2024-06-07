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В Астане определили места для проведения жертвоприношений на Курбан айт

В Астане определили места для проведения жертвоприношений на Курбан айт, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 09:55 Фото: Zakon.kz
В преддверии мусульманского праздника Курбан айт на столичных рынках проверили соблюдение санитарных норм в местах жертвоприношения, передает Zakon.kz.

Для праздника, который в этом году отмечается с 17 по 19 июня, акимат Астаны определил места для проведения жертвоприношений:

  • Рынок "Шанхай"
  • Рынок "Баракат" (ул. А-369, 10)
  • Рынок "Жайлау" (ул. С-754, зд. 1)
  • Рынок "Шолпан-ата" (шоссе "Алаш", 27/2)
  • ЖМ Железнодорожный (ул. Акжар, 20)

Отметим, что владельцев сельскохозяйственных животных, реализаторов и хозяев мест убоя просят соблюдать ветеринарно-санитарные требования, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РК от 27 апреля 2015 года № 7-1/370. Так, убой сельскохозяйственных животных должен проводиться на убойных пунктах, мясоперерабатывающих предприятиях или убойных площадках с учетными номерами, присваиваемыми в соответствии с Правилами.

"Сегодня мы провели встречу с владельцами объектов забоя для обсуждения соблюдения ветеринарно-санитарных требований. Убой животных на местах, не имеющих разрешительных документов 2 категории, запрещен". Государственный ветеринарно-санитарный инспектор, главный специалист Мелис Кайнулдаев

К слову, в этом году начало праздника Курбан айт выпадает на 17 июня – понедельник.

О том, в какие дни будут отдыхать казахстанцы в этот праздник, мы писали ранее.

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