Какие субсидии выделит государство на трудоустройство граждан
Общественные работы
Общественные работы будут оплачивать в размере не менее 20 МРП в месяц (69 000 тенге) не более 12 месяцев.
При этом к общественным работам относятся виды трудовой деятельности, организуемые карьерными центрами, не требующие предварительной профессиональной подготовки работников, имеющие социально-полезную направленность для обеспечения их временной занятостью.
На общественные работы трудоустроят граждан, отвечающих следующим требованиям:
1) возраст: от 16 лет до достижения пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса;
2) наличие одного из следующих социальных статусов:
- лица, зарегистрированные в качестве безработных;
- студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время;
- лица, не обеспеченные работой в связи с простоем производства.
Социальные рабочие места
Социальные рабочие места – это рабочие места, создаваемые работодателем на договорной основе с карьерным центром, для трудоустройства безработных с субсидированием их заработной платы.
Субсидируются так:
- для безработных – 35% от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП;
- для лиц с инвалидностью, трудоустроенных на социальные рабочие места, созданные неправительственными организациями, – 70% от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП.
Трудоустроиться на социальные рабочие места могут граждане, отвечающие требованиям:
- возраст: от 16 лет до достижения пенсионного возраста;
- регистрация в качестве безработного.
Молодежная практика
Молодежная практика – это вид трудовой деятельности, осуществляемой безработными выпускниками организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, с целью приобретения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности).
Молодежная практика субсидируется в размере 30 МРП (103 500 тенге) ежемесячно не более 12 месяцев.
Требования к гражданам, желающим пройти молодежную практику:
- возраст не старше 35 лет;
- в течение 5 лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;
- отсутствие опыта работы по полученной профессии (специальности);
- регистрация в качестве безработного.
"Первое рабочее место"
«Первое рабочее место» – это проект, направленный на предоставление безработным, впервые ищущим работу, рабочих мест и необходимых трудовых навыков.
Субсидируется в размере 30 МРП (103 500 тенге) ежемесячно не более 18 месяцев.
Требования к трудоустраиваемым:
- возраст не старше 35 лет;
- отсутствие опыта работы;
- регистрация в качестве безработного.
"Контракт поколений"
«Контракт поколений» – проект, направленный на трудоустройство безработных выпускников учебных заведений по полученной ими профессии или родственной профессии, относящейся к той же группе занятий в соответствии с национальным классификатором занятий, с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста.
Субсидируется в размере 30 МРП (103 500 тенге) ежемесячно не более 6 месяцев.
Требования к трудоустраиваемым:
- возраст не старше 35 лет;
- в течение 3 (трех) лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;
- регистрация в качестве безработного.
"Серебряный возраст"
"Серебряный возраст" – проект, направленный на повышение экономической активности безработных старше 50 лет.
Субсидируется в следующих размерах:
- за первый год работы (с 1 по 12 месяц) – 70% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП,
- за второй год работы (с 13 по 24 месяц) – 65% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП,
- за третий год работы (с 25 по 36 месяц) – 60% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП.
Трудоустройству подлежат граждане от 50 лет до достижения пенсионного возраста, зарегистрированные в качестве безработных.
Постановление вводится в действие 1 июля 2023 года.