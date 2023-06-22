Какие субсидии выделит государство на трудоустройство граждан

Правительство постановлением от 15 июня 2023 года утвердило "Перечень субсидируемых рабочих мест, требований к лицам, трудоустраиваемым на субсидируемые рабочие места, размеров и сроков субсидирования их заработной платы", сообщает Zakon.kz.

Общественные работы

Общественные работы будут оплачивать в размере не менее 20 МРП в месяц (69 000 тенге) не более 12 месяцев.

При этом к общественным работам относятся виды трудовой деятельности, организуемые карьерными центрами, не требующие предварительной профессиональной подготовки работников, имеющие социально-полезную направленность для обеспечения их временной занятостью.

На общественные работы трудоустроят граждан, отвечающих следующим требованиям:

1) возраст: от 16 лет до достижения пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса;



2) наличие одного из следующих социальных статусов:

лица, зарегистрированные в качестве безработных;

студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время;

лица, не обеспеченные работой в связи с простоем производства.

Социальные рабочие места

Социальные рабочие места – это рабочие места, создаваемые работодателем на договорной основе с карьерным центром, для трудоустройства безработных с субсидированием их заработной платы.



Субсидируются так:

для безработных – 35% от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП;

от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП; для лиц с инвалидностью, трудоустроенных на социальные рабочие места, созданные неправительственными организациями, – 70% от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП.

Трудоустроиться на социальные рабочие места могут граждане, отвечающие требованиям:

возраст: от 16 лет до достижения пенсионного возраста;

регистрация в качестве безработного.

Молодежная практика

Молодежная практика – это вид трудовой деятельности, осуществляемой безработными выпускниками организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, с целью приобретения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности).

Молодежная практика субсидируется в размере 30 МРП (103 500 тенге) ежемесячно не более 12 месяцев.

Требования к гражданам, желающим пройти молодежную практику:

возраст не старше 35 лет;



в течение 5 лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;

отсутствие опыта работы по полученной профессии (специальности);

регистрация в качестве безработного.

"Первое рабочее место"

«Первое рабочее место» – это проект, направленный на предоставление безработным, впервые ищущим работу, рабочих мест и необходимых трудовых навыков.

Субсидируется в размере 30 МРП (103 500 тенге) ежемесячно не более 18 месяцев.

Требования к трудоустраиваемым:

возраст не старше 35 лет;

отсутствие опыта работы;

регистрация в качестве безработного.

"Контракт поколений"

«Контракт поколений» – проект, направленный на трудоустройство безработных выпускников учебных заведений по полученной ими профессии или родственной профессии, относящейся к той же группе занятий в соответствии с национальным классификатором занятий, с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста.

Субсидируется в размере 30 МРП (103 500 тенге) ежемесячно не более 6 месяцев.

Требования к трудоустраиваемым:

возраст не старше 35 лет;



в течение 3 (трех) лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;

регистрация в качестве безработного.

"Серебряный возраст"

"Серебряный возраст" – проект, направленный на повышение экономической активности безработных старше 50 лет.

Субсидируется в следующих размерах:

за первый год работы (с 1 по 12 месяц) – 70% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП,

за второй год работы (с 13 по 24 месяц) – 65% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП,

за третий год работы (с 25 по 36 месяц) – 60% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП.

Трудоустройству подлежат граждане от 50 лет до достижения пенсионного возраста, зарегистрированные в качестве безработных.

Постановление вводится в действие 1 июля 2023 года.