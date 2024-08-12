Проекты "Первое рабочее место" и "Контракт поколений" упразднят

Министерство труда разработало проект изменений в перечень субсидируемых рабочих мест, требований к лицам, трудоустраиваемым на субсидируемые рабочие места, размеров и сроков субсидирования их заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Целью принятия проекта постановления является упразднение проектов "Первое рабочее место" и "Контракт поколений" и увеличение категорий участников молодежной практики.

Реализацию этих проектов решено завершить, но объединить их с молодежной практикой и расширить контингент участников.

В пояснительной записке говорится, что проект "Первое рабочее место" реализуется с 2020 года. Основную долю участников проекта составляют выпускники организации образования. Так, в 2023 году в рамках проекта трудоустроено 9970 человек, из них 6352 человека, или 63,7%, являются выпускниками организации образования.

Вместе с тем, согласно действующему законодательству, срок участия в проекте составляет не более 18 месяцев. Однако более 30% участников досрочно (в течение первых шести месяцев) завершают участие в проекте.

Кроме того, согласно правилам работодатели обязаны трудоустроить участников проекта на постоянные рабочие места после завершения срока участия. Однако, как показывает статистика, после завершения участия только 20% трудоустраиваются на постоянные рабочие места. В связи с этим проект предлагается объединить с молодежной практикой.

Касательно проекта "Контракт поколений" разработчики поясняют, что он показал низкую эффективность. Из года в год наблюдается неисполнение годового планового показателя по охвату граждан проектом.

Так, в 2020 году проектом охвачено 82 человека при плане 500 человек, в 2021 году 245 человек при плане 500 человек, в 2022 году 551 человек при плане 660 человек, в 2023 году 493 человека при плане 592 человека.

Кроме того, согласно правилам работодатели обязаны переводить участников проекта на постоянные рабочие места их наставников после завершения срока участия. Однако большинство работодателей увольняют участников до завершения срока и не принимают на постоянную работу. Так, в 2023 году участие в проекте завершили 328 человек, из них на постоянную работу трудоустроено 164 человека, или 50%.

При этом контингент участников проекта дублируется контингентом молодежной практики.

Безработным, трудоустроенным до 1 сентября 2024 года в рамках проектов "Первое рабочее место" и "Контракт поколений", будет предоставлено право на продолжение работы на субсидируемых рабочих местах до окончания срока и на условиях ранее заключенных договоров.

В случае принятия постановление будет введено в действие с 1 сентября 2024 года.

По мнению разработчиков, принятие поправок не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 августа 2024 года.

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