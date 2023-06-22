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В Казахстане утвердили перечень и состав агломераций

В Казахстане утвердили перечень и состав агломераций Фото: akorda.kz
Постановлением правительства Казахстана от 19 июня 2023 года утверждены перечень и состав агломераций, сообщает Zakon.kz.

Так, в Агломерацию первого уровня вошли:

Алматинская агломерация с центром в городе Алматы

В нее также входят:

  • Конаев, город Gate city (Гейт сити), поселок Заречный, город Есик.
  • Районы: Енбекшиказахский, Илийский, Карасайский, Талгарский.

Астанинская агломерация с центром в городе Астане

В нее входят:

  • город Косшы
  • районы: Аршалынский, Целиноградский, Шортандинский

Шымкентская агломерация с центром в городе Шымкенте

В нее также входят районы:

  • Байдибекский, Казыгурт, Ордабасы, Сайрамский, Толебийский (город Ленгер), Тюлькубасский.

Агломерации второго уровня

  • Актюбинская агломерация с центром в городе Актобе
  • Карагандинская агломерация с центром в городе Караганде

Постановление вводится в действие со дня его подписания.



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Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан
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