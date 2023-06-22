В Казахстане утвердили перечень и состав агломераций

Постановлением правительства Казахстана от 19 июня 2023 года утверждены перечень и состав агломераций, сообщает Zakon.kz.

Так, в Агломерацию первого уровня вошли:

Алматинская агломерация с центром в городе Алматы

В нее также входят:

Конаев, город Gate city (Гейт сити), поселок Заречный, город Есик.

Районы: Енбекшиказахский, Илийский, Карасайский, Талгарский.

Астанинская агломерация с центром в городе Астане

В нее входят:

город Косшы

районы: Аршалынский, Целиноградский, Шортандинский

Шымкентская агломерация с центром в городе Шымкенте

В нее также входят районы:

Байдибекский, Казыгурт, Ордабасы, Сайрамский, Толебийский (город Ленгер), Тюлькубасский.

Агломерации второго уровня

Актюбинская агломерация с центром в городе Актобе

Карагандинская агломерация с центром в городе Караганде

Постановление вводится в действие со дня его подписания.







