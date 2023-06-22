В Казахстане утвердили перечень и состав агломераций
Фото: akorda.kz
Постановлением правительства Казахстана от 19 июня 2023 года утверждены перечень и состав агломераций, сообщает Zakon.kz.
Так, в Агломерацию первого уровня вошли:
Алматинская агломерация с центром в городе Алматы
В нее также входят:
- Конаев, город Gate city (Гейт сити), поселок Заречный, город Есик.
- Районы: Енбекшиказахский, Илийский, Карасайский, Талгарский.
Астанинская агломерация с центром в городе Астане
В нее входят:
- город Косшы
- районы: Аршалынский, Целиноградский, Шортандинский
Шымкентская агломерация с центром в городе Шымкенте
В нее также входят районы:
- Байдибекский, Казыгурт, Ордабасы, Сайрамский, Толебийский (город Ленгер), Тюлькубасский.
Агломерации второго уровня
- Актюбинская агломерация с центром в городе Актобе
- Карагандинская агломерация с центром в городе Караганде
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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