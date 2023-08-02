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Перечень праздничных дат утвердили в Казахстане

Перечень праздничных дат утвердили в Казахстане Фото: акимат Алматы
Правительство постановлением от 27 июля 2023 года в новой редакции утвердило "Перечень праздничных дат", сообщает Zakon.kz.

Новый перечень содержит 19 праздничных дат:

  • День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана – 15 февраля
  • День благодарности – 1 марта
  • День матерей – второе воскресенье мая
  • День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая
  • День государственных символов Республики Казахстан – 4 июня
  • День отцов – третье воскресенье июня
  • Национальный день домбры – первое воскресенье июля
  • День Абая – 10 августа
  • День спорта – третье воскресенье августа
  • День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа
  • День знаний – 1 сентября
  • День семьи – второе воскресенье сентября
  • День языков народа Казахстана – 5 сентября
  • День труда – последнее воскресенье сентября
  • День пожилых людей – 1 октября
  • День хлеба – 16 октября
  • День энергосбережения – 11 ноября
  • День национальной валюты – тенге – 15 ноября
  • День Первого Президента РК – 1 декабря

Разъясняем, в связи с чем принят новый перечень праздничных дат. В апреле 2023 года в закон "О праздниках" было внесено изменение, в соответствии с которым за правительством закрепили полномочия устанавливать перечень праздничных дат, а функции по утверждению перечня профессиональных праздников передали Министерству труда и социальной защите населения. Поэтому принятыми поправками из ранее действовавшего перечня праздничных дат исключили все профессиональные праздники.

К слову, в законе "О праздниках" содержится перечень национальных и государственных праздников. Так, Национальным праздником является День Республики, отмечаемый 25 октября.

Государственными праздниками являются:

  • Новый год – 1-2 января;
  • Международный женский день – 8 марта;
  • Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
  • День защитника Отечества – 7 мая;
  • День Победы – 9 мая;
  • День Столицы – 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
  • День Независимости – 16 декабря.

Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями и являются нерабочими.

В свою очередь профессиональные и иные праздники являются праздничными датами, и если они выпадают на будний день, то являются рабочими днями.

Постановление введено в действие 2 августа 2023 года.

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