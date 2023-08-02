Перечень праздничных дат утвердили в Казахстане
Новый перечень содержит 19 праздничных дат:
- День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана – 15 февраля
- День благодарности – 1 марта
- День матерей – второе воскресенье мая
- День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая
- День государственных символов Республики Казахстан – 4 июня
- День отцов – третье воскресенье июня
- Национальный день домбры – первое воскресенье июля
- День Абая – 10 августа
- День спорта – третье воскресенье августа
- День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа
- День знаний – 1 сентября
- День семьи – второе воскресенье сентября
- День языков народа Казахстана – 5 сентября
- День труда – последнее воскресенье сентября
- День пожилых людей – 1 октября
- День хлеба – 16 октября
- День энергосбережения – 11 ноября
- День национальной валюты – тенге – 15 ноября
- День Первого Президента РК – 1 декабря
Разъясняем, в связи с чем принят новый перечень праздничных дат. В апреле 2023 года в закон "О праздниках" было внесено изменение, в соответствии с которым за правительством закрепили полномочия устанавливать перечень праздничных дат, а функции по утверждению перечня профессиональных праздников передали Министерству труда и социальной защите населения. Поэтому принятыми поправками из ранее действовавшего перечня праздничных дат исключили все профессиональные праздники.
К слову, в законе "О праздниках" содержится перечень национальных и государственных праздников. Так, Национальным праздником является День Республики, отмечаемый 25 октября.
Государственными праздниками являются:
- Новый год – 1-2 января;
- Международный женский день – 8 марта;
- Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
- День защитника Отечества – 7 мая;
- День Победы – 9 мая;
- День Столицы – 6 июля;
- День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
- День Независимости – 16 декабря.
Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями и являются нерабочими.
В свою очередь профессиональные и иные праздники являются праздничными датами, и если они выпадают на будний день, то являются рабочими днями.
Постановление введено в действие 2 августа 2023 года.
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