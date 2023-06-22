Немного о рецептах на кухне интеллектуальной собственности

"Если взять листок бумаги,

Краски, ножницы и клей,

И немножечко отваги…

Можно сделать пять рублей!"

(Отрывок. К сожалению, мне автор не известен)





Уважаемые коллеги, дорогие друзья!





Как во многих других случаях для регистрации чего-нибудь в Казахстане, для получения зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности ("ОИС") нужно подготовить набор документов (немного отличающийся от объекта к объекту) и подать его на регистрацию.





В этом наборе документов часто используются похожие компоненты, как и на кухне для приготовления многих блюд, например, если мы что-то готовим, берем

• мясо, рыбу, птицу

• воду

• соль, перец, лавровый лист

• помидоры, сладкий перец, картофель, грибы

• растительное масло

• укроп, петрушку, кинзу, джусай…





не все и не всегда из этого используется, а многое в этот список не включено. Но даже из этого далеко не полного перечня продуктов, меняя их соотношение и способ обработки, можно приготовить самые разнообразные и непохожие друг на друга блюда.





Для ОИС это количество "блюд" неизмеримо меньше. Это количество, а исчерпывающий перечень ОИС, определен в гражданском кодексе Республики Казахстан и никакой другой ОИС в Казахстане быть не может. Другие "блюда" приготовить пока нельзя, но это дело времени, с развитием технологий, развитием общественных отношений будет расти список, а внутри каждого ОИС давно растет количество его вариантов. Это голографические, анимационные товарные знаки, патенты на передовые еще вчера не существующие продукты и способы их получения…





Но, возвращаясь к регистрации и собственно кухне. Для получения патента или свидетельства на регистрацию ОИС, нужно – подготовить набор ингредиентов. Это:

• заявление о регистрации ОИС;

• квитанция об уплате официальной пошлины;

• описание ОИС;

• при необходимости, чертежи или набор изображений;

• формула (изобретения, полезной модели, или описание промышленного образца); и

• иногда доверенность на представителя.





Какое блюдо захотели приготовить, такие компоненты и подобрали. Если что-то перепутали или совместили несовместимое, результат будет плохим или его просто не будет.





Как обычно, некоторые ингредиенты нужно подготовить одновременно, кое-что, например, переводы, можно доложить позже, но если не доложить, то в регистрации откажут и ничего в результате не получится.





Каждое блюдо готовится разное время. Так, регистрация объектов авторского права происходит за несколько дней, изобретений – длится до полутора лет, товарных знаков – семь-девять месяцев, полезных моделей – примерно год





Самые существенные ингредиенты из перечисленных, определяющие само существо ОИС, это

• описание ОИС;

• при необходимости, чертежи или набор изображений;

• формула (изобретения, полезной модели, или описание промышленного образца).





И вот здесь, несмотря на небольшой список видов ОИС, вариантов каждого сотни тысяч. Вполне возможно, что их больше чем суммарно всех рецептов борщей, лагманов, рагу, плова и еще многих других блюд. Это количество растет (в принципе, как и количество блюд с ростом количества доступных ингредиентов и смешения стилей национальной кухни, с так сказать, "глобализацией вкусов гурманов"). ОИС существуют ВО ВСЕХ областях деятельности человека, и в медицине, и в строительстве, и добыче нефти, и… и где только их нет! У некоторых из них со временем охрана прекращается, а некоторые живут веками. Так, веками могут жить и не портиться такие ОИС как ноу-хау, товарные знаки, а вот у других объектов срок хранения ограничен. При правильном обращении и хранении этот срок для изобретений иногда и до 25 лет, для промышленных образцов – тоже до 25 лет, правда с соблюдением других условий, полезных моделей – до восьми.





Все как и у приготовленных кулинарных произведений, которые, к слову, как объекты ОИС защитить очень сложно. Некоторые блюда портятся если их неправильно хранить – не платить ежегодные пошлины за поддержание в силе, не использовать, не продлевать их срок действия. Они или просто пропадают, или становятся невкусными как не используемые и не защищаемые товарные знаки.

Чтобы не перегружать читателя скучной информацией, мы опускаем многие детали, описанные в кулинарных книгах – кодексах и законах, в подзаконных актах. В них нет диалогов и картинок, но читайте их, смелее берите рецепты и прописи! Но помните, что срок хранения даже самых хороших и свежих продуктов ограничен и без правильной готовки они могут пропасть.





Всегда с вами!