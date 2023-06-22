В Костанайской области на поддержку лиц с инвалидностью выделено 9 млрд тенге

В области проживает более 27 тыс. граждан с инвалидностью, из которых 2600 человек – это дети. По каким направлениям государство будет поддерживать костанайцев с ограниченными возможностями, сколько средств на это планируется направить, и какая работа уже проведена, узнал Zakon.kz.

Получить услуги, не выходя из дома

По официальным данным, в текущем году из выделенных на соцподдержку 9 млрд тенге на обеспечение костанайцев техническими средствами и услугами реабилитации направят более 2 млрд тенге. Кроме того, более 6 млрд тенге пойдут на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационального типа.

"В соответствии с национальным планом введен портал социальных услуг, где лица с инвалидностью самостоятельно могут выбирать себе определенные технические средства или услуги реабилитации, в соответствии с рекомендациями которые прописаны в их индивидуальных программах". Замруководителя Управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Алия Мекебаева

Она также отметила, что если в населенном пункте, где проживает заявитель, отсутствует интернет, или человек не может найти необходимое ему средство, или требуется индивидуальный подход – тогда обеспечение техническими средствами проходит, как и положено по законодательству, в рамках государственных закупок.

Сегодня на портале социальных услуг по области зарегистрировано порядка 670 поставщиков, реализовывающих технические средства реабилитации, оказывающих услуги санаторно-курортного лечения, а также предоставляющих индивидуальных помощников, специалистов жестового языка и специальные социальные услуги. И, по данным управления, на сегодняшний день лица с инвалидностью уже получили 6132 вида помощи, которые им были рекомендованы медико-социальной экспертизой.

Квота на работу и субсидирование

Не менее актуален для региона и вопрос трудоустройства инвалидов. Ежегодно местными исполнительными органами устанавливается квоты рабочих мест в размере от 2 до 4% на предприятиях области всех форм собственности независимо: государственные учреждения, крупный, средний бизнес либо это индивидуальные предприниматели.

"На сегодняшний день у нас была установлена квота на 68 рабочих мест, а удалось организовать уже 100. Законодательно установлена такая норма, что если работодатель создает специальное рабочее место для лица с инвалидностью и при том он специально приобретает какое-то оборудование или проводит адаптацию объекта для работы, то эти затраты работодателю возмещаются и из бюджета. Кроме того, в этом году у нас добавилось частичное субсидирование заработной платы работодателям, которые создают специальные рабочие места. Это 70% от 30 МРП ежемесячно или чуть больше 72 тыс. тенге". Алия Мекебаева

Кроме этого, исполнительные органы стараются вовлекать граждан с инвалидностью в активные меры содействия занятости. Например, трудоустройство на постоянные и временные рабочие места, молодежная практика, общественные работы, обучение основам бизнеса и получение грантов на реализацию идей.

Алия Мекебаева рассказала, что в Костанае в 2021 году появился Центр "Тен когам". Его создали в рамках государственного социального заказа по созданию условий для трудоустройства. И благодаря работе Центра, сейчас более чем для тысячи человек проводятся курсы по освоению компьютерной грамотностью, пользованию различными мобильными приложениями, какими-то техническими средствами. Также желающих учат работать на швейных машинах. Это очень интересный проект, набирающий обороты и с каждым годом увеличивающий количество обучающихся граждан. С начала работы Центра уже 51 костанаец получил постоянную работу.

Безбарьерная среда и интеграция

Конечно же, немаловажное значение для интеграции граждан с инвалидностью в общество имеет создание безбарьерной среды. И один из пунктов – это работа по наполнению такой информационной системы как интерактивная карта доступности объектов. Ее возможностями может воспользоваться любой костанаец, зайдя на портал и посмотрев – доступно ли то или иное заведение для лица с инвалидностью или маломобильной группе населения.

"На сегодняшний день в эту систему внесено порядка 2 тыс. наиболее часто посещаемых объектов по области. В первую очередь это государственные учреждения – объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта. Работа по обновлению данных в системе и адаптации объектов проводится на постоянной основе и в текущем году на это выделено 330 млн тенге. В итоге на 259 объектах проведут адаптацию и внесут данные в карту", – рассказала представитель управления.

Кроме того, в области работает и "Инватакси". Сегодня его услугами могут воспользоваться жители Костаная, Рудного и района имени Беймбета Майлина и Костанайского района. Всего функционируют 16 машин. Причем воспользоваться услугами Инватакси в этих двух районах могут не только жители районных центров, но и всех сел, относящихся к ним. В ближайшее время возобновит работу и служба специального такси в Аркалыке, сейчас там проводится процедура государственных закупок.

"Также у нас оказываются услуги индивидуального помощника и специалиста жестового языка. По первому направлению услуги получают порядка 300 человек и на это заложено порядка 358 млн тенге. И выбрать себе помощника или специалиста жестового языка гражданин также может через портал социальных услуг", – отметила Мекебаева.

В регионе ежегодно проводится и государственный социальный заказ по реализации проектов, направленных на оказание поддержки лиц с инвалидностью. В этом году планируется два новых проекта. Первый – это ремонт и обслуживания кресел-колясок, в такой услуге костанайцы действительно нуждались. Его уже в марте успешно начало реализовывать общественное объединение "Умит-Надежда". Второй проект –проведение курсов по обучению слабовидящих и незрячих граждан компьютерной грамотности и пользованию техническими средствами, которые им рекомендованы в индивидуальной программе. Сегодня многие граждане данной категории не могут ими пользоваться, поэтому в управлении решили проект реализовывать и сейчас проводятся процедуры государственных закупок.

"Также порядка 8400 человек охвачены специальными социальными услугами, которые оказываются в условиях стационара для престарелых лиц с инвалидностью и психоневрологические центры для граждан с психоневрологическими патологиями, которые имеют первую и вторую группу инвалидности. Кроме того, специальные услуги имеются в отделении дневного пребывания, как для детей, так и для лиц старше 18 лет с психоневрологическими и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. А с престарелыми гражданами социальные работники работают на дому. Также в области функционируют территориальные центры, которые оказывают услуги, как в условиях дневного пребывания, так и на дому", – добавила собеседник.

По словам Алии Мекебаевой, в сентябре 2021 года на базе Костанайского областного реабилитационного центра удалось открыть детское отделение, которого в системе социальной защиты раньше не было. В нем функционирует 20 койко-мест и порядка 300 детей в год может пройти реабилитацию. С начала этого года уже 114 детей получили в этом отделении специальные социальные услуги.