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Общество

На борьбу с паводками в Костанайской области выделили 1 млрд тенге

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 08:42 Фото: akorda.kz
Из резерва правительства выделили средства в сумме 1 млрд тенге для строительства отводного канала в Карасуском районе Костанайской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

В результате весеннего паводка 2024 года на территории Карасуского района произошло слияние пяти озер Тимтуир, Койбагар, Алабота, Биесойган и Жаншора, что привело к образованию зоны затопления общей площадью 621 км².

Подтопленными оказались 234 опоры линий электропередачи протяженностью 38 км, что составляет 15,5% от всей протяженности ЛЭП района. В случае обрушения опор без электроснабжения могут остаться 2 426 абонентов (около 10 тыс. жителей) и 114 сельскохозяйственных формирований.

В этой зоне оказались важные объекты инфраструктуры, в том числе дороги областного и районного значения, линии связи, посевные площади и пастбища.

С учетом ситуации акиматом Костанайской области был разработан проект по строительству отводного канала протяженностью 14,2 км в Карасуском районе. Общая стоимость проекта составляет 1,9 млрд тенге, из которых часть выделена из областного бюджета.

Это даст возможность в целом улучшить дренаж почвы и не допустить повторения паводков.

Ранее 26 июня 2025 года в Караганде резко испортилась погода и город накрыл сильный ливень. В результате непогоды некоторые части города подтопило. Видео последствий опубликовал градоначальник Мейрам Кожухов.

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Аксинья Титова
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