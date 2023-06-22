Как отметят Международный Олимпийский день в Казахстане

Для продвижения олимпийского движения и популяризации спорта среди населения Международный Олимпийский день в Казахстане празднуют уже 30-ый год, сообщает Zakon.kz.

23 июня во всем мире празднуется Международный Олимпийский день.

В 1948 году Международный Олимпийский комитет принял решение в Санкт-Морице ежегодно праздновать Международный Олимпийский день – 23 июня. В этот день, в 1894 году, был создан МОК. Именно тогда энтузиаст возрождения олимпийского движения – барон Пьер де Кубертен огласил свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана – активный участник акции. Для продвижения олимпийского движения и популяризации спорта среди населения Олимпийский день в нашей стране празднуют уже 30-ый год.

Каждый спортсмен мечтает стать призером, или хотя бы попасть на Олимпийские игры. Олимпийские чемпионы — спортивное достояние любой страны.

"Этот праздник, как и само олимпийское движение, объединяет всех, невзирая на границы. Высшая ценность олимпийского движения – человек. Главные принципы – дружба, взаимопонимание и солидарность. Укрепления мира среди народов – главная цель олимпийского движения", – говорится в сообщении.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана призывает всех в эти дни руководствоваться принципами олимпийского движения: ценить дружбу, взаимопонимание и честность.

В честь Олимпийского дня по всему Казахстану будут проведены спортивные мероприятия и фестивали.

НОК РК желает привлечь внимание общества к олимпийским ценностям, воспитанию подрастающего поколения и к важности присутствия физической культуры и спорта в жизни каждого человека.

В этот день в Астане, в Триатлон парке, пройдет большой праздник спорта с мастер-классами от олимпийских чемпионов и призеров, показательными выступлениями по каратэ и тхэквондо. Можно будет принять участие в эстафетах, состязаниях и конкурсах и получить призы и сувениры от НОК РК.

Кроме того, по традиции, НОК РК и спортсмены проведут ежегодную акцию "Рожденный в Олимпийский день" с вручением подарков для мам и новорожденных по всему Казахстану. Цель – доставить радость маме и малышу.

Фото: olympic.kz

НОК РК верит, что эти дети станут достойными гражданами своей страны, а, может быть, и войдут в историю Олимпийских игр.

