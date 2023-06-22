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Жена владельца пропавшей субмарины оказалась потомком пары, которая осталась на Титанике

Венди Раш потомок погибших на Титанике Фото: Oceangate
Жена пропавшего пилота подводного аппарата Стоктона Раша происходила от Исидора и Иды Штраус, пассажиров первого класса, погибших на Титанике, сообщает Zakon.kz.

Венди Раш является прапраправнучкой Исидора Штрауса – соучредителя универмага Macy's – и Иды Штраус, которые были одними из самых богатых людей на борту злополучного трансатлантического рейса "Титаника", сообщает New York Post.

Выжившие рассказывали, что Ида Штраус отказалась занять место в спасательной шлюпке, когда экипаж пытался спасти как можно больше женщин и детей на борту. Вместо этого она решила остаться на корабле со своим мужем, с которым жила более 40 лет.

Исидор Штраус, который был одним из основателей компании Macy's, и его жена Ида были одними из самых богатых людей на борту "Титаника". Их трагическую историю любви показал Джеймс Кэмерон, в блокбастере "Титаник". В фильме показана сцена, в которой пожилая пара держится друг за друга в постели, когда вокруг них поднимается вода.


предки Венди Раш

Фото: wikimedia


Венди Раш является потомком одной из дочерей этой пары, Минни Штраус. Минни Штраус вышла замуж за доктора Ричарда Вайля в 1905 году, а их сын, Ричард Вайль-младший, работал президентом Macy's New York. Его сын, доктор Ричард Вайль III, является отцом Венди Раш.

Венди и Стоктон Раш поженились в 1986 году, согласно свадебному объявлению, опубликованному в газете "Нью-Йорк Таймс".

61-летний Стоктон Раш исчез в воскресенье вместе с четырьмя другими людьми на борту подлодки "Титан" компании OceanGate во время 8-часового спуска на дно Атлантического океана.

Спасательные команды прочесывают обширную акваторию океана в поисках признаков пропавшего судна, у которого в среду вечером осталось менее 12 часов кислорода. Поисково-спасательные команды сообщили, что слышали "стук" с интервалом в 30 минут, исходящий из района, где исчез подводный аппарат, что вселило в некоторых экспертов оптимизм, что экипаж все еще жив.

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