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Видео с "пьяным" директором школы обсуждают в Казнете

Видео с "пьяным" директором школы обсуждают в Казнете Фото: скриншот видео
22 июня в социальных сетях разлетелось видео, где двое парней пытаются утихомирить одного мужчину, который еле стоит на ногах. В описании говорилось, что "герой" ролика – якобы директор школы Казыгуртского района, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Telegram-канале egovpress.

"Прислали видео с сообщением, что на видео – директор школы Казыгуртского района Туркестанской области на разных мероприятиях наводит суету, а его сын, районный участковый инспектор, закрывает на это глаза. АДГС и МВД РК просим провести проверку информации и принять меры", – говорится в описании ролика.

Комментаторы сразу взялись осуждать действия мужчины:

  • "Позор",
  • "Знатный суетолог",
  • "Казахам нельзя пить",
  • "Образцовый директор школы! И мы потом удивляемся, откуда такое воспитание у детей!"

Но другая половина встала на его защиту:

  • "Это сделал завистливый человек",
  • "И что, это же дома происходит. Сын, наоборот, пытается успокоить",
  • "По видео видно, что человек вроде дома перебрал, не на работе же. Казахстан погубят стукачи",
  • "Ну перепил человек, с кем не бывает! А вот кто выставил данное видео, поступил не очень правильно!"

Как рассказали редакции Zakon.kz в Управлении развития человеческого потенциала Туркестанской области, инцидент произошел два года назад:

"Данная ситуация была на особом контроле Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области. От директора школы было получено объяснение. Инцидент произошел в 2021 году в доме его родственника. Касательно ситуации на видео он говорит, что алкоголь не употреблял, но разозлился из-за того, что люди, которые стояли рядом с ним, оскорбили его и выражались нецензурной бранью. Отделом развития человеческого потенциала Казыгуртского района в 2021 году были приняты меры в виде "строгого выговора".

В свою очередь в областной полиции отметили, что по данному факту никто с заявлением в полицию не обращался и не сообщал.

"При проверке стражи порядка установили, что данный факт оказался семейным конфликтом. То есть мужчины на видео являются друг другу родственниками. В июне 2021 года состоялось семейное торжество, где между родственниками произошло недопонимание. Впоследствии двое поссорившихся мужчин вновь помирились".Пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области

При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время проводится служебное расследование для "установления причастности участкового инспектора полиции к происшествию и наличия каких-либо нарушений закона с его стороны".

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