Видео с "пьяным" директором школы обсуждают в Казнете

22 июня в социальных сетях разлетелось видео, где двое парней пытаются утихомирить одного мужчину, который еле стоит на ногах. В описании говорилось, что "герой" ролика – якобы директор школы Казыгуртского района, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Telegram-канале egovpress.

"Прислали видео с сообщением, что на видео – директор школы Казыгуртского района Туркестанской области на разных мероприятиях наводит суету, а его сын, районный участковый инспектор, закрывает на это глаза. АДГС и МВД РК просим провести проверку информации и принять меры", – говорится в описании ролика.

Комментаторы сразу взялись осуждать действия мужчины:

"Позор",

"Знатный суетолог",

"Казахам нельзя пить",

"Образцовый директор школы! И мы потом удивляемся, откуда такое воспитание у детей!"

Но другая половина встала на его защиту:

"Это сделал завистливый человек",

"И что, это же дома происходит. Сын, наоборот, пытается успокоить",

"По видео видно, что человек вроде дома перебрал, не на работе же. Казахстан погубят стукачи",

"Ну перепил человек, с кем не бывает! А вот кто выставил данное видео, поступил не очень правильно!"

Как рассказали редакции Zakon.kz в Управлении развития человеческого потенциала Туркестанской области, инцидент произошел два года назад:

"Данная ситуация была на особом контроле Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области. От директора школы было получено объяснение. Инцидент произошел в 2021 году в доме его родственника. Касательно ситуации на видео он говорит, что алкоголь не употреблял, но разозлился из-за того, что люди, которые стояли рядом с ним, оскорбили его и выражались нецензурной бранью. Отделом развития человеческого потенциала Казыгуртского района в 2021 году были приняты меры в виде "строгого выговора".

В свою очередь в областной полиции отметили, что по данному факту никто с заявлением в полицию не обращался и не сообщал.

"При проверке стражи порядка установили, что данный факт оказался семейным конфликтом. То есть мужчины на видео являются друг другу родственниками. В июне 2021 года состоялось семейное торжество, где между родственниками произошло недопонимание. Впоследствии двое поссорившихся мужчин вновь помирились". Пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области

При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время проводится служебное расследование для "установления причастности участкового инспектора полиции к происшествию и наличия каких-либо нарушений закона с его стороны".

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