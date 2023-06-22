Видео с "пьяным" директором школы обсуждают в Казнете
Видео опубликовали в Telegram-канале egovpress.
"Прислали видео с сообщением, что на видео – директор школы Казыгуртского района Туркестанской области на разных мероприятиях наводит суету, а его сын, районный участковый инспектор, закрывает на это глаза. АДГС и МВД РК просим провести проверку информации и принять меры", – говорится в описании ролика.
Комментаторы сразу взялись осуждать действия мужчины:
- "Позор",
- "Знатный суетолог",
- "Казахам нельзя пить",
- "Образцовый директор школы! И мы потом удивляемся, откуда такое воспитание у детей!"
Но другая половина встала на его защиту:
- "Это сделал завистливый человек",
- "И что, это же дома происходит. Сын, наоборот, пытается успокоить",
- "По видео видно, что человек вроде дома перебрал, не на работе же. Казахстан погубят стукачи",
- "Ну перепил человек, с кем не бывает! А вот кто выставил данное видео, поступил не очень правильно!"
Как рассказали редакции Zakon.kz в Управлении развития человеческого потенциала Туркестанской области, инцидент произошел два года назад:
"Данная ситуация была на особом контроле Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области. От директора школы было получено объяснение. Инцидент произошел в 2021 году в доме его родственника. Касательно ситуации на видео он говорит, что алкоголь не употреблял, но разозлился из-за того, что люди, которые стояли рядом с ним, оскорбили его и выражались нецензурной бранью. Отделом развития человеческого потенциала Казыгуртского района в 2021 году были приняты меры в виде "строгого выговора".
В свою очередь в областной полиции отметили, что по данному факту никто с заявлением в полицию не обращался и не сообщал.
"При проверке стражи порядка установили, что данный факт оказался семейным конфликтом. То есть мужчины на видео являются друг другу родственниками. В июне 2021 года состоялось семейное торжество, где между родственниками произошло недопонимание. Впоследствии двое поссорившихся мужчин вновь помирились".Пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области
При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время проводится служебное расследование для "установления причастности участкового инспектора полиции к происшествию и наличия каких-либо нарушений закона с его стороны".
13 июня 2023 года в Казнете распространили видео конфликта, произошедшего между полицейским и неким мужчиной, который остался за кадром. В описании говорилось, что инцидент произошел в Риддере.