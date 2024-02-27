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В Казнете обсуждают видео с "утечкой бензина" на АНПЗ

В Казнете обсуждают видео с утечкой бензина на АНПЗ Фото: Facebook/Виктор Сутягин
Сегодня, 27 февраля 2024 года, в социальных сетях появилось видео с Атырауского нефтеперерабатывающего завода, где якобы произошла утечка бензина. На публикацию отреагировали в АО "НК "КазМунайГаз", сообщает Zakon.kz.

Роликом на своей странице в Facebook поделился атырауский журналист и общественник Виктор Сутягин.

Подписчики журналиста не остались в стороне и высказали свое мнение по поводу происходящего на АНПЗ. Также они предположили, что как раз об этих дефектах говорил экс-директор завода:

  • "Ну вот, бардак начался".
  • "Будто, кто-то нарочно создает".
  • "Спишут бензин на энную сумму".
  • "Завод на ладан дышит, это очевидно".
  • "Может об этих дефектах говорил новый снятый директор завода?"
  • "Значит неспроста он показал, что проблемы есть на заводе (снятый директор)".

В ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" позднее сообщили, что инцидент, который засняли на видео, произошел 26 февраля в 18:30 по местному времени.

"На установке олигомеризации бутенов был обнаружен дефект на трубопроводе прямогонного бензина. Данная линия используется раз в год при пусковых операциях на установке. Для освобождения трубопровода и подготовки к ремонту в течение 10 минут была подана техническая вода под давлением 15 кгс/см²", – говорится в сообщении.

В АНПЗ заверили, что инцидент на производство не влияет.

"В данный момент все технологические установки работают в штатном режиме, производство и отгрузка нефтепродуктов осуществляются по плану".ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

16 февраля 2024 года стало известно, что заместитель генерального директора – главный инженер ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Адилет Шошанбасов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении. Затем с письмом к президенту обратился гендиректор завода, который ответил на обвинения подчиненных.

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19 февраля гендиректора и главного инженера Атырауского НПЗ сняли с должностей.

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