В Казнете обсуждают видео с "утечкой бензина" на АНПЗ

Сегодня, 27 февраля 2024 года, в социальных сетях появилось видео с Атырауского нефтеперерабатывающего завода, где якобы произошла утечка бензина. На публикацию отреагировали в АО "НК "КазМунайГаз", сообщает Zakon.kz.

Роликом на своей странице в Facebook поделился атырауский журналист и общественник Виктор Сутягин.

Подписчики журналиста не остались в стороне и высказали свое мнение по поводу происходящего на АНПЗ. Также они предположили, что как раз об этих дефектах говорил экс-директор завода:

"Ну вот, бардак начался".

"Будто, кто-то нарочно создает".

"Спишут бензин на энную сумму".

"Завод на ладан дышит, это очевидно".

"Может об этих дефектах говорил новый снятый директор завода?"

"Значит неспроста он показал, что проблемы есть на заводе (снятый директор)".

В ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" позднее сообщили, что инцидент, который засняли на видео, произошел 26 февраля в 18:30 по местному времени.

"На установке олигомеризации бутенов был обнаружен дефект на трубопроводе прямогонного бензина. Данная линия используется раз в год при пусковых операциях на установке. Для освобождения трубопровода и подготовки к ремонту в течение 10 минут была подана техническая вода под давлением 15 кгс/см²", – говорится в сообщении.

В АНПЗ заверили, что инцидент на производство не влияет.

"В данный момент все технологические установки работают в штатном режиме, производство и отгрузка нефтепродуктов осуществляются по плану". ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

16 февраля 2024 года стало известно, что заместитель генерального директора – главный инженер ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Адилет Шошанбасов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении. Затем с письмом к президенту обратился гендиректор завода, который ответил на обвинения подчиненных.

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19 февраля гендиректора и главного инженера Атырауского НПЗ сняли с должностей.