В Казнете обсуждают видео с "утечкой бензина" на АНПЗ
Роликом на своей странице в Facebook поделился атырауский журналист и общественник Виктор Сутягин.
Подписчики журналиста не остались в стороне и высказали свое мнение по поводу происходящего на АНПЗ. Также они предположили, что как раз об этих дефектах говорил экс-директор завода:
- "Ну вот, бардак начался".
- "Будто, кто-то нарочно создает".
- "Спишут бензин на энную сумму".
- "Завод на ладан дышит, это очевидно".
- "Может об этих дефектах говорил новый снятый директор завода?"
- "Значит неспроста он показал, что проблемы есть на заводе (снятый директор)".
В ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" позднее сообщили, что инцидент, который засняли на видео, произошел 26 февраля в 18:30 по местному времени.
"На установке олигомеризации бутенов был обнаружен дефект на трубопроводе прямогонного бензина. Данная линия используется раз в год при пусковых операциях на установке. Для освобождения трубопровода и подготовки к ремонту в течение 10 минут была подана техническая вода под давлением 15 кгс/см²", – говорится в сообщении.
В АНПЗ заверили, что инцидент на производство не влияет.
"В данный момент все технологические установки работают в штатном режиме, производство и отгрузка нефтепродуктов осуществляются по плану".ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
16 февраля 2024 года стало известно, что заместитель генерального директора – главный инженер ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Адилет Шошанбасов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении. Затем с письмом к президенту обратился гендиректор завода, который ответил на обвинения подчиненных.
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