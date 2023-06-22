В Казахстане отменят онлайн-обучение будущих водителей и ужесточат правила сдачи экзаменов

МВД РК подготовило изменения и дополнения в Правила подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

Так, для повышения качества обучения отменяется онлайн и дистанционные формы обучения.

Обучение предлагается проводить только в оффлайн формате.

Как считают в МВД, эти меры позволят контролировать посещаемость занятий кандидатами в водители и тем самым повысить успеваемость по предметам.

В правила также добавлен новый пункт по учету учебных учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств и регистрации учебных групп, которые осуществляются посредством информационной системы уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения (ИС "Автошкола").

Поступившее в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения от учебной организации по подготовке водителей транспортных средств уведомление о начале деятельности регистрируется в ИС "Автошкола" в день поступления соответствующего уведомления.

При этом предусматривается, что учебные организации ведут учет лиц, зачисленных в учебные группы, с использованием собственной информационной системы или информационной системы профессионального объединения, подключаемой посредством интеграционного сервиса к ИС "Автошкола", либо получают у уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения авторизованный доступ к ИС "Автошкола" для регистрации учебных групп.

Регистрация учебных групп в ИС "Автошкола" осуществляется на основании приказа учебной организации с даты издания соответствующего приказа.

АИС "Автошкола" предусматривает форматно-логический контроль, который не допускает:

регистрацию учебных групп численностью более 30 человек;

включение обучаемых в ранее зарегистрированные учебные группы;

получение свидетельства об окончании курсов обучения в случае не прохождения обучаемым полного курса обучения согласно типовым программам подготовки водителей транспортных средств, а также при получении отрицательных оценок по результатам итоговой аттестации в учебной организации.

В правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений также добавлен пункт о том, что организационно-технологическое сопровождение процедур по приему экзаменов осуществляется НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Также уточняется, что практический экзамен на управление трамваем или троллейбусом принимается учебной организацией.

Вместе с тем правила дополнены пунктом, предусматривающим сдачу теоретического и практического экзамена.

Так, для сдачи теоретического или практического экзаменов кандидаты в водители подают заявление через портал, объекты информатизации, определенные уполномоченным органом, или посредством обращения к оператору услуг.

При обращении к оператору услуг кандидат в водители предъявляет документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов.

Работник оператора услуг сверяет документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах (для идентификации).

В случаях отрицательного результата идентификации личности кандидата в водители непосредственно перед проведением экзамена, в т.ч. путем биометрической сверки, составляется акт о не прохождении идентификации личности по форме, определяемой Госкорпорацией, с внесением соответствующих сведений в информационную систему.

Кандидату в водители отказывается в последующей сдаче теоретического или практического экзаменов на основании акта о не прохождении им идентификации личности в течение 6 месяцев с даты оформления указанного акта.

Предусматривается, что кандидат в водители выбирает место, день и время сдачи теоретического или практического экзаменов, исходя из наличия свободных мест для сдачи теоретического или практического экзаменов не позднее одного рабочего дня до дня его проведения.

Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается на следующий рабочий день со дня проведения предыдущего.

При двух отрицательных результатах сдачи теоретического экзамена, каждый последующий теоретический экзамен в случае отрицательного результата проводится не ранее чем через один месяц.

При двух отрицательных результатах сдачи практического экзамена, последующий практический экзамен проводится не ранее чем через один месяц.

При трех отрицательных результатах сдачи практического экзамена результаты сдачи теоретического экзамена аннулируются (количество попыток обнуляется). К сдаче теоретического экзамена кандидат в водители допускается не ранее чем через два месяца.

Лица, прошедшие обучение по направлениям местных органов военного управления, к повторному экзамену допускаются через семь календарных дней.

Теоретический экзамен проводится в экзаменационном классе, оборудованном:

аппаратно-программным комплексом ( АПК) для управления очередью;

АПК для идентификации кандидата в водители и для отображения номера его автоматизированного рабочего места (АРМ), полученный методом генерации случайных чисел;

системой идентификации кандидата в водители путем сверки биометрических данных лица, кандидата в водители со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах;

металлоискателем;

АПК подавления сигналов связи;

АПК видеонаблюдения, подключенного к ситуационному центру;

IP-камерами общего наблюдения;

системой прокторинга, подключенной к ситуационному центру;

коммутационным оборудованием;

АРМ оператора, подключенного к облачному центральному серверу;

АРМ клиента, подключенного к облачному центральному серверу.

При этом каждый АРМ кандидата в водителиоснащается монитором, веб-камерой, IP-камерой, клавиатурой и мышью.

Форма проведения теоретического экзамена – индивидуальная.

До начала тестирования экзаменатор проводит для кандидата в водители инструктаж и отвечает на возникшие вопросы.

Если же кандидат в водители, имеющий неудовлетворительное самочувствие, до начала сдачи теоретического экзамена сообщает об этом оператору. В этом случае прием экзамена у такого кандидата проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день согласно графику.

Предусматривается, что перед входом в зал сдачи теоретического экзамена кандидат в водители проходит идентификацию путем сверки биометрических данных со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах.

Далее на экране выводится фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер кандидата в водителии номер АРМ, полученный методом генерации случайных чисел.

После получения номера АРМ, кандидат в водители в течение 3 минут занимает АРМ и начинает сдачу экзамена.

Для исключения в ходе экзамена конфликтных ситуаций, вызванных случайным нажатием клавиш, кандидат в водители дублирует выбранный им ответ повторным нажатием соответствующей клавиши.

Кандидату в водители не допускается разговаривать с другими кандидатом в водители, обмениваться материалами, использовать информацию на бумажных, электронных и иных носителях, покидать зал сдачи теоретического экзамена, а также заносить в него принимающие-передающие электронные устройства.

Такие устройства на время приема теоретического экзамена помещаются на хранение в специальные шкафы с ячейками.

Перед входом в экзаменационный класс кандидат в водители проверяется специальными техническими средствами на наличие принимающих-передающих электронных устройств.

Контроль надлежащего соблюдения сдачи экзамена осуществляется путем использования системы видеонаблюдения и системы прокторинга. Данные с системы видеонаблюдения и системы прокторинга передаются в ситуационный центр. Данные систем видеонаблюдения также передаются в общий зал ожидания филиала Госкорпорации по месту приема теоретического экзамена, а также профессиональным объединениямпо их запросу.

По истечении отведенного времени сдача теоретического экзамена автоматически завершается.

При несогласии кандидата в водителис результатами теоретического экзамена кандидат в водители имеет право подать апелляцию о несогласии с результатами теоретического экзамена в уполномоченный орган.

Сведения о результатах сдачи экзамена передаются в личный кабинет кандидата в водители на портал, объекты информатизации, а также в соответствующие информационные системы государственных органов.

Если в ходе проведения теоретического экзамена кандидат в водители обменивался материалами, покидал зал сдачи теоретического экзамена, использовал информацию на бумажных, электронных и иных носителях, а также принимающие-передающие электронные устройства, прием экзамена прекращается, составляется акт о нарушении правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, кандидату в водители выставляется оценка "НЕ СДАЛ", к повторной сдаче теоретического экзамена кандидатв водители допускается не ранее чем через 3 месяца.

В случае невозможности сдачи теоретического экзамена вследствие непреодолимой силы (стихийные явления, отсутствие электроэнергии и т.д.), а также по причине технических неполадок прием теоретического экзамена приостанавливается.

Практический экзамен принимается на автоматизированном автодроме Госкорпорации, оснащенном транспортными средствами соответствующих категорий и оборудованными специализированными устройствами автоматического считывания результатов вождения.



В случаях отсутствия автоматизированного автодрома и его неисправности, отсутствия транспортного средства либо его неисправности, а также для граждан, обучившихся по программе подготовки водителей механических транспортных средств категорий "С", "D" и подкатегорий "С1", "D1" по направлениям местных органов военного управления в образовательных учреждениях Министерства обороны и Национальной гвардии РК для дальнейшего их призыва на срочную воинскую службу на должности водительского состава в городах Астана, Алматы, Шымкент и областных центрах практический экзамен принимается экзаменационной комиссией.

Прием практического экзамена Комиссией проводится на автодроме, соответствующем требованиям подпунктов правил и обеспечивающем выполнение кандидатами в водители комплекса испытательных упражнений.



Каждый член Комиссии оценивает результаты прохождения практического экзамена кандидатом в водители независимо от других.



Затем по итогам практического экзамена секретарь Комиссии производит подсчет штрафных баллов, выводит общий средний бал и оценку по результатам сдачи экзамена.

Кроме того, в протоколе Комиссии отражаются: дата, время и место проведения практического экзамена, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН кандидата в водители, протокол подписывается всеми членами и секретарем Комиссии.



Ход практического экзамена фиксируется с помощью технических средств видео и аудиозаписи. Запись каждого практического экзамена хранится на электронном носителе в Госкорпорациив течение не менее 12 месяцев.

Для приема практических экзаменов на автоматизированном автодроме используются транспортные средства соответствующие требованиям правил, а также оборудованные системами приема/передачи информации на государственном и русском языках, датчиками, световым и/или звуковым сигналом аварийного торможения, дисплеем, обеспечивающими функционирование транспортных средств как элемента автоматизированной системы автодрома, информирование кандидата в водители об оценке в автоматизированном режиме результатов и времени выполнения каждого испытательного упражнения и практического экзамена в целом.

При этом салон транспортного средства оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей непрерывное видеонаблюдение процесса приема практического экзамена с обзором на 360 градусов и передачей видео информации и звука на рабочее место диспетчерского пункта и в общий зал ожидания филиала Госкорпорации по месту приема теоретического экзамена, с возможностью дальнейшей архивации и сроком хранения не менее 12 месяцев.

Также в правила добавлены технические моменды сдачи экзаменов по практическому вождению.

Вместе с тем в правилах появился новый пункт, предусматривающий, что водительские удостоверения лиц, лишенных права управления транспортными средствами, после их изъятия и вступления в законную силу соответствующего решения суда в течение одного рабочего дня передаются в уполномоченный орган для внесения в информационную систему сведений о прекращении действия водительского удостоверения, а также их уничтожения.

Также говорится, что выдача водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления транспортными средствами производится после предоставления ряда документов, а также положительной сдачи теоретического экзамена.

В случае пожизненного лишения права управления транспортными средствами возможность выдачи водительских удостоверений блокируется в информационной системе уполномоченного органа.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 июля.