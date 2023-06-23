Пик активности каракуртов в Казахстане: что делать при укусе паука

В Атырауской области наблюдается нашествие каракуртов. После их укусов только в Индирском районе госпитализированы 10 человек. Ядовитые пауки атаковали более 120 животных, 16 из которых погибли. Zakon.kz разбирался, с чем связана такая активность и как себя вести при встрече с ним.

Сотрудник лаборатории арахнологии и других беспозвоночных РГП "Институт зоологии" КН МОН РК Леонид Ким рассказал, что эта "вспышка" увеличения численности пауков в Атырауской области может быть связана с сезонным пиком активности, которая наблюдается в определенные периоды. Этот цикл еще не до конца изучен, поэтому что-то утверждать пока невозможно.

Он пояснил, что большая часть укусов приходится на периоды миграции – когда пауки активно перемещаются.

"Важно понимать, что сами по себе люди и домашние животные "неинтересны" каракуртам. Они питаются главным образом насекомыми и другими членистоногими. Каракурты, как и любые другие пауки, предпочтут убежать от человека и крупного животного при любой имеющейся возможности. Кусают они в крайних случаях, если почувствуют угрозу их жизни. Чаще всего это бывает, когда их случайно придавливают, пытаясь смахнуть рукой с тела, либо прижимают во время сна на земле в попытке перевернуться". Специалист-арахнолог Леонид Ким

Эксперт добавил, что на самом деле каракурты – не агрессивные создания. Целенаправленно атаковать людей и скот они не станут, как может показаться после прочтения заголовков некоторых СМИ.

Каракурты (Latrodectus tredecimguttatus) – обитатели пустынь, полупустынь и сухих степей. Они строят логова в любых локальных укрытиях, как правило, невысоко над землей: в норах грызунов, у основания кустарников и деревьев, под камнями, среди сухой травы, среди мусора. Однако достаточно сильная и продолжительная жара может вынудить их покинуть свои жилища в поисках более комфортных постоянных укрытий, которые защищали бы от солнечного тепла. И это чаще всего происходит как раз в третью декаду мая – вторую декаду июня на большей части территории страны. Это первый и наиболее массовый пик миграции каракуртов.

Второй пик миграции приходится на вторую-третью декаду июля, но встречаемость свободно путешествующих пауков заметно ниже и составляет примерно 1/5 часть от первого пика. Миграция происходит в вечерние, ночные и утренние часы.

Виды пауков

Специалист рассказал, что отличить каракурта от других видов пауков достаточно легко.

"Половозрелые самки, а наиболее токсичный яд именно у них, целиком черные, без блеска и будто бы бархатные. Они большие – их брюшко размером с лесной орех, примерно 1,5-2 см. Характерные 13 красных пятен имеются только у молодых самок, которые не так опасны, как зрелые. Не столь опасны и самцы. Их размер – около 0,5 см, и они не всегда способны прокусить кожу человека. Молодь каракурта и взрослые самцы имеют специфический окрас: на брюшке видны белые пятна с красноватой окантовкой". Специалист-арахнолог Леонид Ким

Есть пауки из того же семейства, что и каракурты (Theridiidae), "пауки-тенётники". Их укус не так опасен, как укус каракурта, но тоже неприятен.

На этот вид похож не очень опасный вид пауков, называемый "ложным каракуртом", – это представители рода Steatoda. Несмотря на внешнее сходство со своим опасным сородичем, они не представляют собой серьезную угрозу здоровью человека.

"Стеатоды, главным образом вид Steatoda paykulliana, стеатода Пайкулля – пауки значительно меньше каракуртов по размерам. Они менее опасны для человека. У стеатод черного цвета всегда есть рисунок на брюшке либо в виде белых пятен, либо в виде желтого или красного полумесяца. Блеск маслянистый, в то время как каракурты – бархатно, матово черные. Из них самым похожим на каракурта является Steatoda paykulliana", – рассказал сотрудник Института зоологии.

Чтобы минимизировать вероятность встречи с каракуртом, необходимо:

Не путешествовать в одиночку.

Всегда иметь с собой коробок спичек, который может понадобиться для прижигания места укуса каракурта.

Располагаясь на ночлег в дикой природе, не спать на земле. Отдых предпочтительно организовывать в палатке с пологом.

Сняв верхнюю одежду и обувь, необходимо тщательно проверять перед тем, как надеть ее снова.

Не оставлять после себя мусор, так как стихийные свалки предоставляют каракурту укрытия и условия для жизни.

При обнаружении ни в коем случае не брать пауков в руки.

В случае укуса следует прижечь его место огнем или другим предметом. При этом, разумеется, следует вызвать скорую медицинскую помощь.

Не следует применять для лечения пострадавшего алкоголь и седативные препараты.

"В полевых условиях, когда ее приходится долго ждать, огонь – наиболее действенный способ. Яд имеет белковую природу и большая его часть разрушается от резкого перепада температуры. Но делать это следует только в первые две, максимум, три минуты. Поскольку хелицеры – клешни, которыми кусает паук – короткие, и яд впрыскивается в кожу относительно неглубоко". Специалист-арахнолог Леонид Ким

Опасность каракурта заключается в том, что его укус бывает сложно заметить. Недаром их род Latrodectus переводится с греческого как "кусающий скрытно".

"По описаниям пострадавших, это похоже на укол острой травинкой, а симптомы появляются только спустя время. Поэтому важно срочно обратиться за медицинской помощью, как только человек почувствует неприятные ощущения", – предупредил специалист.

Симптомы

Через 5-20 минут в области укуса появляется резкая боль, которая распространяется на другие участки тела. Иногда эти начальные симптомы отсутствуют, появляется ощущение "ползания мурашек" по всей коже. Возникают внезапные сильные боли в области поясницы, в суставах, в животе, в грудной клетке. Пострадавший сильно потеет, лицо краснеет или приобретает синюшный окрас.

В случае интоксикации легкой и средней тяжести дальнейшего ухудшения состояния может не происходить. Описанные симптомы проявляются через 1-2 суток и проходят на 4-5 день.

В ряде случаев происходит дальнейшее развитие отравления, угрожающее жизни человека и проявляющееся следующими симптомами: у пострадавшего наблюдается психомоторное возбуждение, при котором он не может длительное время находиться в одном положении, мечется и испытывает страх смерти, чувство удушья.

Но главную угрозу представляют симптомы поражения центральной нервной системы: гиперемия склеры глаз ("глаза, налитые кровью"), судороги, пострадавший от укуса не может самостоятельно стоять, а при попытке это сделать непроизвольно нагибается вперед.

Специалист-арахнолог отметил, что именно этот прием можно использовать для подтверждения диагноза отравления ядом каракурта, если нет медицинского образования.

В особо тяжелых случаях при отсутствии медицинской помощи происходит остановка дыхания с летальным исходом.

В завершение беседы специалист отметил, что все пауки в мире являются ядовитыми, но не к каждому яду восприимчив человек или животное.

"Ядовиты почти все пауки. Не ядовиты те, у которых нет ядовитых желез. Токсичный по отношению к людям яд, то есть имеющий свойства, опасные для нас, имеет менее 1% всех известных видов пауков, а их сейчас чуть больше 51 тысячи. В Казахстане наиболее опасны представители рода Latrodectus (каракурт и белый каракурт, L. pallidus). Но последний вид редкий и обитает на крайнем юге". Специалист-арахнолог Леонид Ким

Исключением можно назвать одно семейство пауков – Uloboridae. Это единичные представители других групп паукообразных. У этих пауков нет ядовитых желез – в процессе эволюции они почти исчезли за ненадобностью.

"Да, яд есть даже у домашних пауков, но он не опасен для нас. Опять же, они кусают только в целях обороны. Зачем брать пауков на руки, если можно их в руки не брать?" – шутливо подметил специалист-арахнолог.

С наступлением жаркой погоды в Казахстане увеличилось число случаев укусов каракуртов. Медики предупреждают об опасности и призывают проявить осторожность. Следует избегать встречи с опасным представителем паукообразных, ну а если укуса избежать не удалось, необходимо владеть информацией о первостепенных действиях и срочно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.