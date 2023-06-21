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Скот гибнет от укусов пауков в Атырауской области

Скот гибнет от укусов пауков в Атырауской области Фото: pixabay
В Индерском районе Атырауской области растет число домашнего скота, пострадавшего от укусов пауков каракуртов, сообщает Zakon.kz.

В Индерском районе от нападения каракуртов пострадали уже более сотни животных фермерских подворий, передает ATPress со ссылкой на акимат.

По данным районных властей, пауки покусали 108 верблюдов, три лошади и одну корову. 16 верблюдов погибли после нападения ядовитых пауков. Остальные пострадавшие животные получают лечение антибиотиками. Фермеры вынуждены лечить скот за свой счет.

На сегодня ситуация обострена в селах Коктогай, Елтай, Есбол, Орлик, Жарсуат и Бодене, пишет издание. Также в регионе есть случаи нападения каракуртов на людей.

Тем временем в Актюбинской области посевам фермеров угрожает саранча. Полчища насекомых атаковали сразу три района области. Аграрии опасаются за урожай и сенокосные поля.

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Мария Мельникова
Атырауская область Казахстан
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