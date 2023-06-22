В Алматинской области сельчане вышли на митинг с требованием новой школы

Жители села Жаналык Талгарского района с нетерпением ждут начала строительства, однако акимат не выполняет свои обещания уже несколько лет, сообщает Zakon.kz.

Школьники из села Жаналык вынуждены учиться сразу в несколько смен. По словам местных жителей, детям приходится ходить в школу по вечерам, а некоторые и вовсе ездят каждый день в соседние аулы.

"Мы обращались в акимат с просьбой построить новую школу несколько лет назад, однако нас кормят лишь обещаниями. Каждый год одно и тоже, сколько можно терпеть? В этом году нас опять проигнорировали", – говорят сельчане.

Утром 22 июня местные жители вышли на митинг в родном селе и озвучили свои претензии. Правда, к ним никто не приехал – районный акимат находится в Талгаре, в десятках километрах от села.



Строительство новой школы действительно планируют каждый год. Но из-за проблем с земельным участком откладывают.





"Земельный участок 2.1 га в микрорайоне Шыгыс села Жаналык под Кайнарским сельским округом предусмотрен округом для строительства школы. АО "Самрук Казына констракшен" подала объявление о госзакупках. В связи с тем, что форма земельного участка, на котором строится школа села Жаналык, не соответствует плану строительства школы, ведутся переговоры о добавлении дополнительных земельных участков и приобретении государством земельных участков на территории", – сообщили в акимате Талгарского района в ответ на запрос корреспондента Zakon.kz.

В районной администрации также сказали, что на 2023-2024 годы по этому округу запланировано строительство трех школ. Жители ждут с нетерпением начала стройки, но уже с трудом верят в обещания местных властей.

