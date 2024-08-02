Сельчане Актюбинской области готовятся к новоселью

Жители сел Бирлик и Жагабулак с нетерпением ждут, когда смогут заехать в новое жилье, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба регионального акимата, в селе Бирлик из пяти домов к сдаче готовы три. В двух еще идут внутренние отделочные работы, которые подрядчик обещает завершить в ближайшие дни.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Мой саманный дом рухнул, все имущество осталось в воде. Некоторое время мы снимали жилье. Но совсем скоро у нас опять будет свой дом", – поделился житель села Бирлик Амангали Рамазанов.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Для жагабулакцев, лишившихся жилья, строят девять новых домов. На днях их сдадут в эксплуатацию.

"Так получилось, что вода разрушила наши дома. Но мы не остались без крыши над головой. Комиссия вовремя провела оценку аварийного жилья. Все было сделано по справедливости. Кто-то уже получил готовое жилье, а мы ждем новые дома и готовимся к переезду", – сказал местный житель Бакытжан Кобланов.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

По словам главы региона, вопрос обеспечения газом, водой и светом решится на уровне государства. Будет построена дорога и благоустроена территория вокруг жилого сектора.

Ранее в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области жильем обеспечили всех пострадавших от наводнения.