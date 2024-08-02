Сельчане Актюбинской области готовятся к новоселью
Как передает пресс-служба регионального акимата, в селе Бирлик из пяти домов к сдаче готовы три. В двух еще идут внутренние отделочные работы, которые подрядчик обещает завершить в ближайшие дни.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
"Мой саманный дом рухнул, все имущество осталось в воде. Некоторое время мы снимали жилье. Но совсем скоро у нас опять будет свой дом", – поделился житель села Бирлик Амангали Рамазанов.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Для жагабулакцев, лишившихся жилья, строят девять новых домов. На днях их сдадут в эксплуатацию.
"Так получилось, что вода разрушила наши дома. Но мы не остались без крыши над головой. Комиссия вовремя провела оценку аварийного жилья. Все было сделано по справедливости. Кто-то уже получил готовое жилье, а мы ждем новые дома и готовимся к переезду", – сказал местный житель Бакытжан Кобланов.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
По словам главы региона, вопрос обеспечения газом, водой и светом решится на уровне государства. Будет построена дорога и благоустроена территория вокруг жилого сектора.
Ранее в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области жильем обеспечили всех пострадавших от наводнения.