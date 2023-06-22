Временный учет на 5 лет могут получить авто, не прошедшие легализацию

В Казахстане легализация автомобилей с иностранными номерами завершается 1 июля, далеко не все авто успеют пройти процедуру легализации, в связи с чем предусматривается временный учет таких авто сроком на 5 лет. Об этом сообщили в ДП Алматинской области, передает Zakon.kz.

"До завершения акции по легализации осталось около недели, много владельцев иностранных автомобилей не могут получить заветную регистрацию в связи с тем, что они не были сняты с учета по месту прежней регистрации в другой стране", – отметили в департаменте.

Согласно статистике, наибольшее количество приходится на автомобили, ввезенные из Российской Федерации и Армении.

После завершения легализации владельцы указанных автомобилей не смогут продлить полисы автострахования или оформить новые и, таким образом, не смогут эксплуатировать свои автомобили по дорогам Казахстана.

"В связи с чем принято решение осуществить государственную регистрацию автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года и не прошедших легализацию, по процедуре временного учета сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе или прохождении первичной регистрации по истечению указанного срока на условиях легализации", – сообщил начальник УАП ДП Нуржан Устемиров.

Постановка на временный учет таких автомобилей будет производиться согласно п. 35 Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства с выдачей свидетельства о регистрации авто и государственных регистрационных знаков ( ГРНЗ) РК на срок их ввоза.

При этом оригиналы регистрационных документов и госномера иностранного государства сдаются на хранение по месту регистрации транспортного средства в филиал Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Вместе с тем в департаменте полиции напомнили, что казахстанцы должны уплатить государственные пошлины за выдачу госномера в 2,8 МРП (9660 тенге), за свидетельство о госрегистрации в 1,25 МРП (4278 тенге), а также сбор за регистрацию в 0,25 МРП (863 тенге).

В Казахстане на 19 июня легализовано более 161 тыс. иностранных авто, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. Легализация проводится в Казахстане с 23 января 2023 года.

