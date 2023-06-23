Солнце снова атакует: Землю накроет очередная магнитная буря

Астрономы сообщают, что к Земле несется корональный выброс массы от Солнца. Поэтому в пятницу 23 июня жители Земли могут ощутить на себе влияние магнитной бури, сообщает Zakon.kz

По информации сайта отслеживания космической погоды Spaceweather это следствие вспышки категории Х1, которая произошла 20 июня. Ожидалось, что выброс пройдет мимо Земли, однако повторное исследование показало, что этого не избежать.

Мощность бури соответствует классу G1, а значит, относится к категории слабых, но метеозависимые люди могут замечать у себя ряд характерных симптомов. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Чтобы легче пережить магнитные бури специалисты советуют:

Есть легкую пищу преимущественно растительного происхождения.

Пить как можно больше жидкости (чистую воду без газа, теплый травяной чай).

Избегать повышенных физических нагрузок (не переутомляться).

Делать утром легкую зарядку и принимать контрастный душ, а вечером понежиться в теплой ванне можно с эфирными маслами.

Как можно больше бывать на свежем воздухе, заниматься любимым делом и проводить время в кругу родных и близких, чтобы получать как можно больше положительных эмоций.

Ранее сообщалось, что в период с 18 по 24 июня ожидается самая продолжительная магнитная буря в июне 2023 года.

