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Землю накроет очередная магнитная буря

Землю накроет очередная магнитная буря Фото: wikipedia
Ученые зафиксировали вспышку на Солнце и выброс корональной массы, направленный на Землю, соответственно ожидаются магнитные бури. Специалисты предупредили о буре активностью до пяти баллов и начнется она сегодня в субботу 5 августа, сообщает Zakon.kz

По информации The Watchers накануне ученые зафиксировали очередную вспышку на Солнце, которая была направлена на Землю. Уже к вечеру сегодняшнего дня выброс корональной массы, который произошел во время этой вспышки, достигнет нашей планеты. А потому метеозависимым людям стоит поберечь здоровье и следить за своим самочувствием.

Сильные колебания магнитного поля могут нанести серьезный ущерб работе систем связи и негативно повлиять на здоровье человека, отмечают эксперты. Чаще всего в такие дни люди жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли, нарушение концентрации, плохой сон.

В зоне риска люди с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом.

  • Чтобы свести негативные последствия бури к минимуму, придерживайтесь правил здорового образа жизни. В такие дни стоит избегать стрессов и сильных нагрузок.
  • Важно употреблять меньше жирной, жареной, соленой и острой пищи. Вместо этого ешьте больше овощей и фруктов, советуют врачи.
  • Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя. Пейте больше жидкости — простой воды или травяных чаев.
  • Регулярно проветривайте комнату и старайтесь хотя бы недолго гулять на свежем воздухе. По возможности ложитесь спать в одно и то же время суток и обязательно высыпайтесь.

Ранее, три мощные вспышки класса М на Солнце были зафиксированы в середине июля. Они вызвали нарушение связи на Земле.

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