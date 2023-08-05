Землю накроет очередная магнитная буря
По информации The Watchers накануне ученые зафиксировали очередную вспышку на Солнце, которая была направлена на Землю. Уже к вечеру сегодняшнего дня выброс корональной массы, который произошел во время этой вспышки, достигнет нашей планеты. А потому метеозависимым людям стоит поберечь здоровье и следить за своим самочувствием.
Сильные колебания магнитного поля могут нанести серьезный ущерб работе систем связи и негативно повлиять на здоровье человека, отмечают эксперты. Чаще всего в такие дни люди жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли, нарушение концентрации, плохой сон.
В зоне риска люди с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом.
- Чтобы свести негативные последствия бури к минимуму, придерживайтесь правил здорового образа жизни. В такие дни стоит избегать стрессов и сильных нагрузок.
- Важно употреблять меньше жирной, жареной, соленой и острой пищи. Вместо этого ешьте больше овощей и фруктов, советуют врачи.
- Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя. Пейте больше жидкости — простой воды или травяных чаев.
- Регулярно проветривайте комнату и старайтесь хотя бы недолго гулять на свежем воздухе. По возможности ложитесь спать в одно и то же время суток и обязательно высыпайтесь.
Ранее, три мощные вспышки класса М на Солнце были зафиксированы в середине июля. Они вызвали нарушение связи на Земле.