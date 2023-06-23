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Профессиональный праздник отмечают сегодня казахстанские полицейские

Профессиональный праздник отмечают сегодня казахстанские полицейские Фото: gov.kz
В Казахстане 23 июня отмечается День полиции и День государственного служащего, сообщает Zakon.kz.

В 1992 году Верховный Совет Республики Казахстан принял закон "Об органах внутренних дел Республики Казахстан". Это был первый правовой акт после провозглашения независимости республики, определивший задачи и функции казахстанской полиции.

В 2007 году указом главы государства 23 июня было официально утверждено Днем полиции.

Сегодня традиционно в этот день сотрудники органов внутренних дел награждаются орденами различной степени. Также представители власти по всей стране презентуют лучшим полицейским различные подарки, например, автомобили, как это было в канун 15-летия службы. Обязательно личный состав органов внутренних дел получает теплые поздравления от главы государства.

День казахстанской полиции – это знак благодарности всем тем, кто самоотверженно создавал казахстанскую полицию и трудится в ее рядах. Это выражение признательности ее ветеранам, которые честным служением своему делу снискали уважение народа. Это дань памяти тем, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев.

За годы независимости более 400 сотрудников полиции и Внутренних войск удостоены государственных наград, из них около 100 сотрудников органов внутренних дел награждены орденами "Данк" и "Айбын", из них более половины – посмертно.

День государственного служащего утвержден в 2013 году Указом президента РК.

Елена Вебер
Казахстан
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