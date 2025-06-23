На страже закона и безопасности: казахстанские полицейские отмечают свой профессиональный праздник

23 июня – день тех, кто первым слышит тревогу, кто не поворачивается спиной к беде. Кто выходит в ночь, чтобы день у других был спокойным. Чтобы почувствовать и увидеть, чем живет наша полиция, корреспондент Zakon.kz отправилась в ночной рейд с инспекторами по делам несовершеннолетних.

Полиция – это больше, чем погоны

Больше, чем протоколы и рации. Это особый нерв. Это выдержка, умение в любую секунду принять решение, за которым чаще всего жизнь. Это не просто профессия, а внутренняя готовность отвечать за город, за порядок, за человека. Даже если человек ошибся.

Мы отправились в ночной рейд вместе с патрулем, в маршрут вписаны компьютерные клубы в одном из ЖК города.

Фото: Zakon.kz

Здесь другая реальность: неоновая, напряженная, как бой в онлайн. Тусклый свет, мерцающие экраны, запах табака и вейпов, который въедается в одежду. Повсюду клацанье по клавишам, ритмичное постукивание мышек, отрывистые крики в гарнитурах. Времени суток здесь не существует, только уровень, сессия, матч.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

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Полицейские проверяли, нет ли среди игроков несовершеннолетних. Задавали вопросы: "Почему здесь? Где родители?" В ответ удивленные глаза, недовольный вздох, иногда упрямое молчание или протест. Им кажется, что они взрослые. А мы видим просто потерявшихся в цифровом мире детей, для которых этот полумрак стал убежищем. Здесь они герои, чемпионы, "топы". А за дверью – школа, ответственность и чужие требования, но следовать закону обязан каждый.

"В ночное время чаще всего фиксируются такие нарушения, как нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых на улице после установленного времени (нарушение комендантского часа), а также распитие алкогольных напитков, курение, в том числе вейпов и электронных сигарет. Иногда встречаются случаи мелкого хулиганства, бродяжничества или пребывания в развлекательных заведениях, где несовершеннолетним находиться запрещено. В отдельных случаях выявляются более серьезные правонарушения: кражи, драки, участие в компаниях, склоняющих к асоциальному поведению. Все такие случаи фиксируются, с подростками и их родителями проводится профилактическая работа, а при необходимости привлечение к административной ответственности", – рассказывает капитан полиции Динара Магзумова.

Мы привыкли думать о полиции как о силе. Как о щите. Но есть еще одна сторона, менее заметная, почти не афишируемая. Та, где сила проявляется не в жесткости, а в выдержке. Не в пресечении, а в понимании. И это работа с подростками, мы убедились в этом в ходе ночного рейда. Старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних отдела местной полицейской службы Управления полиции Бостандыкского района Динара Магзумова совмещает строгость с лаской и старается вникнуть в причину правонарушения.

Фото: Zakon.kz

"С детства я мечтала стать полицейским, меня всегда вдохновляла идея защищать людей и помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. После окончания школы я целенаправленно поступила в Академию МВД РК, потому что это был осознанный выбор и моя цель. Особенно мне близка работа с несовершеннолетними: я считаю важным не только обеспечивать их безопасность, но и помогать им выбрать правильный путь, поддерживать в сложных жизненных ситуациях и предотвращать возможные правонарушения. Эта сфера требует не только профессионализма, но и человеческого участия, понимания, терпения, и я готова вкладываться в это всей душой", – рассказывает Динара Магзумова.

Юность – это взрыв эмоций и желаний, когда хочется быть не таким, как все. Максимализм проявляется в стремлении громко заявить о себе, бросить вызов взрослым и существующим правилам. Подросток ищет свою дорогу, порой ошибаясь и протестуя, но за этим бунтом скрывается желание быть замеченным и услышанным.

Фото: Zakon.kz

В клубе полумрак, но инспекторы как прицельный свет фонаря. Сначала проверка документов. У каждого, кто выглядит младше восемнадцати, просят удостоверение личности.

Фото: Zakon.kz

Если подросток действительно несовершеннолетний, начинается разговор. Спокойный, но серьезный. Инспектор не давит, не кричит, а спрашивает: "Почему ты здесь? Сколько времени?" Для кого-то это первый серьезный разговор со взрослым, которого волнует не только нарушение, но и человек.

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После беседы вызывают родителей. Папа пойманной 17-летней девочки в компьютерном клубе на рейде пришел за дочкой, встревоженный и растерянный. Инспекторы передали подростка в его руки вместе с устным объяснением и письменным протоколом. Все официально. Все по закону. Но за сухими формулировками – попытка донести главное: ребенок не должен ночами пропадать в клубах, где легче спрятаться от мира, чем найти свое место в нем.

Фото: Zakon.kz

Так заканчивается одна ночь из многих. С включенными экранами и выключенными эмоциями. Но инспекторы идут дальше, потому что завтра таких клубов, подростков и разговоров будет снова немало. И может быть, для кого-то этот рейд станет началом поворота. Тихого, но важного.

Инспекторы по делам несовершеннолетних – люди с чутьем педагога, терпением наставника и внутренней силой, которой хватает на то, чтобы не кричать, а разговаривать. Не давить, а убеждать.

"Основная задача инспектора по делам несовершеннолетних – это профилактика правонарушений среди детей и подростков, а также защита их прав и законных интересов. В мои обязанности входит проведение профилактических бесед как с детьми, так и с их родителями, контроль за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних, состоящих на учете, взаимодействие с учебными заведениями, комиссиями по делам несовершеннолетних и другими органами. Я также участвую в рейдах, проверках, занимаюсь оформлением административных материалов, если это необходимо. Основная цель моей работы – не наказание, а предупреждение правонарушений и создание условий, при которых подростки смогут встать на правильный путь". Старший УИП ОМПС УП Бостандыкского района капитан полиции Динара Магзумова

Фото: Zakon.kz

У каждого такого инспектора своя "книга судеб": Мальчишка, который дрался и прогуливал, а теперь ведет секцию по боксу.

Девочка, сбежавшая из дома, которую удалось вернуть не просто обратно, а в себя.

Подросток, попавший в плохую компанию, но встретивший человека, который сказал: "Ты можешь иначе".

Ребенок, который все еще продолжает бороться за себя.

"Был случай с подростком, задержанным за кражу. Сначала он был замкнут и агрессивен, но после нескольких бесед, где я не осуждала, а просто слушала и объясняла последствия, он стал более открытым. Сейчас он посещает спортивную секцию и не имеет новых правонарушений. Такие моменты подтверждают: терпение и уважение дают результат". Динара Магзумова

Это не всегда так легко, чаще сложнее

Перевоспитать – значит войти в чужой внутренний мир, где каждый шаг может оказаться ловушкой. Задержать – задача техническая, четкая и быстрая: задержал, оформил, передал в руки закона. Но изменить человека, особенно подростка, совсем другой уровень. Это словно попытка переломить поток реки, не разрушая ее берегов, а мягко направляя течение в нужное русло.

Фото: Zakon.kz

И именно эта тонкая, деликатная работа делает их службу особенной. Она не бросается в глаза, не ищет громких заголовков, но именно в ней заключается подлинный смысл профессии. Это та невидимая основа, без которой невозможно настоящее восстановление порядка и безопасности.

"Установить контакт с подростками бывает сложно, особенно если они агрессивны или не доверяют взрослым. В таких случаях я стараюсь разговаривать спокойно, без давления, на понятном и уважительном языке. Важно показать, что ты не враг, а человек, который хочет помочь". Динара Магзумова

Фото: из личного архива Динары Магзумовой

Работа с подростками – это работа с будущим, со светом, который еще только начинает пробиваться сквозь тьму. Их поддержка – не разовый акт силы, а ежедневное усилие, глубокое и тихое, но жизненно важное.