Токаев обратился к госслужащим и полицейским

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к государственным служащим и полицейским, которых поздравил с профессиональными праздниками, сообщает Zakon.kz.

Поздравление с Днем государственного служащего и Днем полиции глава государства опубликовал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю с профессиональными праздниками госслужащих и полицейских! Для построения справедливого государства каждому из вас нужно стать примером подлинного патриотизма, честности и ответственного отношения к делу. Ваши знания и опыт должны служить на благо народа". Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане 23 июня отмечают сразу два профессиональных праздника: День государственного служащего и День полиции. Отметим, что профессиональные праздники не являются выходными днями в стране.