Токаев обратился к госслужащим и полицейским
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к государственным служащим и полицейским, которых поздравил с профессиональными праздниками, сообщает Zakon.kz.
Поздравление с Днем государственного служащего и Днем полиции глава государства опубликовал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю с профессиональными праздниками госслужащих и полицейских! Для построения справедливого государства каждому из вас нужно стать примером подлинного патриотизма, честности и ответственного отношения к делу. Ваши знания и опыт должны служить на благо народа".Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане 23 июня отмечают сразу два профессиональных праздника: День государственного служащего и День полиции. Отметим, что профессиональные праздники не являются выходными днями в стране.
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