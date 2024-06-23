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Токаев поздравил госслужащих с праздником

государственный служащий, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 09:31 Фото: акимат Алматы
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил государственных служащих Казахстана с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Поздравительный пост ко Дню государственного служащего глава государства опубликовал на своей странице в Х (ранее Twitter).

"Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! Вам отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Вы должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Желаю успехов в работе!" – написал Токаев.

19 июня в Акорде прошла торжественная церемония, посвященная награждению активных участников противопаводковых мероприятий.

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