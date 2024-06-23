Токаев поздравил госслужащих с праздником
Фото: акимат Алматы
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил государственных служащих Казахстана с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.
Поздравительный пост ко Дню государственного служащего глава государства опубликовал на своей странице в Х (ранее Twitter).
"Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! Вам отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Вы должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Желаю успехов в работе!" – написал Токаев.
19 июня в Акорде прошла торжественная церемония, посвященная награждению активных участников противопаводковых мероприятий.
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