Токаев поздравил госслужащих с праздником

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил государственных служащих Казахстана с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Поздравительный пост ко Дню государственного служащего глава государства опубликовал на своей странице в Х (ранее Twitter).

"Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! Вам отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Вы должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Желаю успехов в работе!" – написал Токаев.

19 июня в Акорде прошла торжественная церемония, посвященная награждению активных участников противопаводковых мероприятий.

