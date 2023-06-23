Казахстанцы смогут чаще летать в Азербайджан

Между Казахстаном и Азербайджаном увеличится число авиарейсов. Об этом 23 июня 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

В распространяемом сообщении сказано, что 22 июня 2023 года был подписан протокол между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о воздушном сообщении.

"В соответствии с подписанным протоколом расширена правовая база для выполнения регулярных полетов между странами с 32 до 42 рейсов в неделю с каждой стороны назначенными перевозчиками обеих сторон". Пресс-служба КГА

Отмечено, что расширение правовой базы позволит увеличить количество выполняемых рейсов между странами.

Это, по данным КГА, повысит конкуренцию на рынке авиаперевозок между Казахстаном и Азербайджаном, а также будет способствовать дальнейшему усилению торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.

30 мая 2023 года председатель Комитета гражданской авиации МИИР Талгат Ластаев рассказал, насколько справедлива стоимость авиабилетов в Казахстане. Он отметил, что стоимость зависит от очень многих факторов, в том числе от уровня дохода на душу населения и конкуренции.