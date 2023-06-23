Казахстанцы смогут чаще летать в Азербайджан
В распространяемом сообщении сказано, что 22 июня 2023 года был подписан протокол между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о воздушном сообщении.
"В соответствии с подписанным протоколом расширена правовая база для выполнения регулярных полетов между странами с 32 до 42 рейсов в неделю с каждой стороны назначенными перевозчиками обеих сторон".Пресс-служба КГА
Отмечено, что расширение правовой базы позволит увеличить количество выполняемых рейсов между странами.
Это, по данным КГА, повысит конкуренцию на рынке авиаперевозок между Казахстаном и Азербайджаном, а также будет способствовать дальнейшему усилению торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.
30 мая 2023 года председатель Комитета гражданской авиации МИИР Талгат Ластаев рассказал, насколько справедлива стоимость авиабилетов в Казахстане. Он отметил, что стоимость зависит от очень многих факторов, в том числе от уровня дохода на душу населения и конкуренции.