Справедлива ли стоимость авиабилетов в Казахстане, рассказал глава КГА

Председатель Комитета гражданской авиации МИИР Талгат Ластаев в кулуарах правительства рассказал, насколько справедлива стоимость авиабилетов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Ластаев заявил, что стоимость авиабилетов в Казахстане зависит от очень многих факторов, в том числе от уровня доходна на душу населения и конкуренции.

"Она формируется сейчас независимо, зависит от спроса и предложения. В зависимости от того, насколько высок спрос, формируется тариф", - добавил он.

Между тем, он не исключает возможность снижения цен на авиабилеты.

"В целом стоит (ожидать снижения цен – ред.). Уже было доложено, у нас в планах увеличение парка, соответственно, предложение емкостей, предложение кресел будет увеличиваться. Мы практически в полтора раза к 2025 году планируем увеличить парк воздушных судов. Во-вторых, мы внедрили политику "отрытого" неба и, соответственно, к нам беспрепятственно прилетают международные компании – у нас нет никаких ограничений. Это тоже соответствующее давление на ценовую политику (может оказать – ред.)", - добавил глава КГА.

Талгат Ластаев также указал, что с учетом дефицита авиатоплива, цена постоянно меняется, в том числе в сторону повышения в пик высокого спроса. И это, заявил он, вызывает повышение или как минимум невозможность снижения цен на авиаперевозки.





Ранее глава МИИР Ранее глава МИИР заявил , что аэропорты Казахстана теряют конкурентоспособность из-за дефицита авиатоплива.



