Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Справедлива ли стоимость авиабилетов в Казахстане, рассказал глава КГА

цены на авиабилеты Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета гражданской авиации МИИР Талгат Ластаев в кулуарах правительства рассказал, насколько справедлива стоимость авиабилетов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Ластаев заявил, что стоимость авиабилетов в Казахстане зависит от очень многих факторов, в том числе от уровня доходна на душу населения и конкуренции.
"Она формируется сейчас независимо, зависит от спроса и предложения. В зависимости от того, насколько высок спрос, формируется тариф", - добавил он.
Между тем, он не исключает возможность снижения цен на авиабилеты.
"В целом стоит (ожидать снижения цен – ред.). Уже было доложено, у нас в планах увеличение парка, соответственно, предложение емкостей, предложение кресел будет увеличиваться. Мы практически в полтора раза к 2025 году планируем увеличить парк воздушных судов. Во-вторых, мы внедрили политику "отрытого" неба и, соответственно, к нам беспрепятственно прилетают международные компании – у нас нет никаких ограничений. Это тоже соответствующее давление на ценовую политику (может оказать – ред.)", - добавил глава КГА.
Талгат Ластаев также указал, что с учетом дефицита авиатоплива, цена постоянно меняется, в том числе в сторону повышения в пик высокого спроса. И это, заявил он, вызывает повышение или как минимум невозможность снижения цен на авиаперевозки.

Ранее глава МИИР заявил, что аэропорты Казахстана теряют конкурентоспособность из-за дефицита авиатоплива.

Читайте также

Vintage Trophy by Fonbet вернул Алматы в теннисную атмосферу 60-х годов

Глава Минфина о вторичных санкциях для Казахстана: Ни в коем случае нельзя допускать

Танец дворника умилил казахстанцев

Мадина Мамырханова
КГА Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Последствия вейпов: Казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Последствия вейпов: казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Кайрат Нуртас был замечен в очередном скандале
Видео с конфликтом Кайрата Нуртаса и блогера Zheka Fatbelly обсуждают в Сети
С 1 июля вкладчики ЕНПФ смогут передавать 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям
С 1 июля вкладчики ЕНПФ смогут передавать 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления