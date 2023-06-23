В Казахстане стартовала акция "Рожденный в Олимпийский день"

Ежегодно Национальный Олимпийский комитет Казахстана и олимпийцы поздравляют малышей, родившихся 23 июня – в Международный Олимпийский день.

В этот день новорожденные получают подарки, подготовленные Национальным Олимпийским комитетом. Более 1500 бережно упакованных посылок были заранее отправлены в 240 роддомов во все регионы страны при поддержке Министерства здравоохранения РК и АО "Казпочта". Четвертый год подряд они содействуют Национальному Олимпийскому комитету в передаче подарков новорожденным.

Эта уникальная для Международного Олимпийского дня акция впервые была реализована казахстанским НОК в 2020 году и получила международное признание.

Главная цель – доставить радость маме и ее малышу. Символичная надпись "Olympian is born" ("На свет появился олимпиец") на детском боди призвана стать первым девизом для будущих побед у малышей, рожденных в знаменательный день.

Фото: пресс-служба НОК РК

В этот день олимпийские чемпионы лично передают поздравления по видеосвязи мамам и их малышам. Организаторы акции считают, что личные поздравления чемпионов от имени всех олимпийцев Казахстана будут мотивировать и вдохновлять на большие свершения.

"Это одна из самых теплых и любимых акций Национального Олимпийского комитета. Она передает идеологию олимпийского движения, а также подчеркивает главные ценности в мире большого спорта. Преемственность поколений, стремление к здоровому образу жизни, привлечение юных дарований к культуре спорта – наша с вами общая задача во благо здоровой нации. Послание от действующих чемпионов к малышам, которые только родились, реализует эту идею. Между детьми, которые только открыли двери в большую жизнь, и нашими олимпийцами теперь будет неразрывная связь. Все чемпионы из детства. Наши спортсмены — это пример того, что самые смелые детские мечты сбываются, и какой бы путь не выбрали дети – искренние пожелания добра и счастья с момента рождения будут всегда вместе с ними". Пресс-служба НОК РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Эта традиция, связывающая поколения настоящих и будущих чемпионов, сегодня стала знаковой инициативой НОК РК, получившей глобальное признание. В 2021 году казахстанская акция "Рожденный в Олимпийский день" – в числе самых успешных примеров празднования Международного Олимпийского дня во всем мире.

Фото: пресс-служба НОК РК

"Рожденный в Олимпийский день" – не единственная акция Международного Олимпийского дня. Спортивные соревнования охватят все регионы Казахстана, основное мероприятие пройдет в Астане, в Триатлон-парке.