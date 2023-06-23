Казахстанский теннисист пробился в финал турнира в Великобритании

Лидер мужской сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов в тандеме с представителем Эквадора Гонсало Эскобаром вышел в финал турнира серии Challenger 125 в Илкли (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале соревнований Александр Недовесов с Гонсало Эскобаром одержали волевую победу над бельгийским дуэтом Зизу Бергс/Йорис де Лоре со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 10:5.

В финале казахстанско-эквадорскому дуэту предстоит сыграть против Роберта Гэллоуэй (США)/Джона Смита (Австралия).

Казахстанский теннисист идет к своему первому титулу в 2023 году в парном разряде. Для Недовесова это третий финал в сезоне. 18 июня Александр в дуэте с Эскобаром боролись за чемпионский титул турнира серии АТР 250 в Нидерландах, а в апреле казахстанец в паре с португальцем Франциско Кабралом проиграли в решающем матче АТР 250 в Боснии и Герцеговине.

Ранее стало известно, что первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира АТР 500 в Галле.