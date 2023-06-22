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Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира АТР 500 в Галле

Вышел в четвертьфинала турнира АТР 500 в Галле Фото: ktf.kz
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (48-я ракетка мира) обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа (21-я ракетка мира), сообщает Zakon.kz.

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Счет в матче второго круга составил 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, передает пресс-служба ФТК.

Встреча продолжалась 2 часа и 16 минут. По ее итогам Бублик вышел в четвертьфинал турнира.

За выход в полуфинал казахстанец сразится с девятой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.

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