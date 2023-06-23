Как будут назначаться пособия на детей и взрослых с инвалидностью с 1 июля

Приказом Минтруда от 9 июня 2023 года утверждены Правила назначения и выплаты государственного пособия, выплачиваемого матери или отцу, усыновителю, опекуну, воспитывающим ребенка с инвалидностью и лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

К государственным пособиям для лиц с инвалидностью относятся денежные выплаты в виде:

государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью;

государственного пособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы.

Выплаты пособий осуществляется государственной корпорацией за счет бюджетных средств через уполномоченные организации по выдаче пособий по выбору заявителя.

Пособия выплачиваются ежемесячно за текущий месяц на основании решения о назначении, принятого уполномоченным органом по назначению пособия, согласно составленному государственной корпорацией графику по выплате пособий в разрезе областей, города республиканского значения, столицы.

При первичном установлении инвалидности ребенку, заявитель обращается за назначением пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью в подразделение МСЭ по месту жительства с заявлением по установленной форме.

При установлении инвалидности ребенку по выбору заявителя государственная услуга "Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью" оказывается по принципу "одного заявления".

При этом представление заявления для назначения пособия не требуется при при обращении через проактивную услугу.

Пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью назначается со дня обращения в уполномоченный орган по назначению пособия непосредственно либо через Государственную корпорацию или на портал на весь период инвалидности ребенка.

При определении ребенка с инвалидностью на полное государственное обеспечение пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью назначается в период нахождения ребенка на каникулах в семье, при условии документального подтверждения данного факта государственным учреждением, в котором ребенок пребывал на полном государственном обеспечении.

Указывается, что пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью назначается независимо от доходов семьи ребенка.

Днем обращения считается день подачи заявления.

Для назначения пособия необходимо обратиться в уполномоченный орган через Государственную корпорацию или на портал с заявлениями и приложить следующие документы:

в Государственную корпорацию:

документ, удостоверяющий личность заявителя либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности).

При обращении за назначением пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью лиц, имеющих статус кандаса, предоставляется удостоверение кандаса либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

свидетельство о рождении ребенка либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

при расхождении данных заявителя с данными в свидетельстве о рождении ребенка – свидетельство о заключении, расторжении брака либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

при установлении опеки (попечительства) над ребенком или усыновления – документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком или сведения об усыновлении из актовой записи о рождении;

справка об инвалидности ребенка.

Для жителей города Байконыр предоставляется справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города.

на портал:



заявление на назначение ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю, опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью через веб-портал "электронного правительства" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП заявителя.

через проактивную услугу:

согласие получателя пособия на оказание проактивной услуги, а также подтверждение или предоставление номера банковского счета посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

Поступившее через портал электронное заявление, представленное для назначения пособий, проходит проверку по следующим параметрам:

полнота представленных сведений;

отсутствие факта назначения, выплаты, а также подачи заявления на назначение соответствующих пособий;

возраст ребенка, в отношении которого назначается пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью, не превышающий 18 лет;

наличие инвалидности у ребенка;

возраст не моложе восемнадцати лет (для лица, определенного как осуществляющий уход за лицом с инвалидностью первой группы);

наличие инвалидности у лица с инвалидностью первой группы (для назначения пособия лицу, осуществляющему уход);

отсутствие факта признания судом недееспособным либо ограниченно дееспособным;

отсутствие факта состояния на учете в центре психического здоровья (для лица, определенного как осуществляющий уход за лицом с инвалидностью первой группы);

наличие регистрации постоянного места жительства заявителя и регистрации места жительства лица, определенного как осуществляющий уход за лицом с инвалидностью первой группы (для подтверждения факта проживания в пределах одного города или района, нахождения в одном учреждений уголовно-исполнительной системы лица, определенного как осуществляющий уход, и лица с инвалидностью первой группы);

наличие регистрации постоянного места жительства заявителя и ребенка с инвалидностью.

Электронные копии документов удостоверяются ЭЦП специалиста подразделения МСЭ, принявшего заявление.



Филиал госкорпорации в течение двух рабочих дней со дня поступления рассматривает электронный макет дела и проект решения, проверяет правильность расчета и оформления проекта решения, после чего направляет в уполномоченный орган по назначению пособия.

После чего на портале уведомление о назначении (отказе в назначении) пособий направляется в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа.

При назначении пособия через проактивную услугу отделение госкорпорации информирует заявителя о принятом решении о назначении или отказе в назначении пособия посредством sms-оповещения на мобильный телефон получателя.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.