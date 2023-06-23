Поиски субмарины: ВМС США заявили о возможном взрыве

Военно-морские силы США заявили, что обнаружили "аномалию", которая, вероятно, стала причиной взрыва в субмарине "Титан", сообщает Zakon.kz.

Военно-морской флот проанализировал акустические данные после объявления о потере связи с "Титаном", сообщает The Guardian.

По данным ВМС США, аномалия соответствовала "имплозии или взрыву в непосредственной близости от места, где работал подводный аппарат "Титан" в момент потери связи".



ВМС передали эту информацию Береговой охране, которая продолжила поиски, поскольку ВМС не считали эти данные окончательными.

Данные поступили из секретной сети подводных датчиков, предназначенных для отслеживания подводных лодок.

В четверг, после нескольких дней поисков пропавшей подлодки, Береговая охрана США объявила, что члены экипажа на борту "Титана", вероятно, погибли мгновенно в результате "катастрофического взрыва" при спуске к обломкам Титаника.



Большое поле обломков, содержащее множество секций судна, обнаружили на расстоянии около 488 метров от носа "Титаника" ранее в тот же день дистанционно управляемым аппаратом (ROV), прочесывающим морское дно.

Пять крупных фрагментов 6,7-метрового "Титана" нашли в поле обломков, оставшихся после его распада, включая хвостовой конус судна и две секции напорного корпуса.



На борту подводного аппарата находились 58-летний британский авантюрист Хэмиш Хардинг, 77-летний французский исследователь-ветеран "Титаника" Поль-Анри Наржоле, 48-летний британо-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, а также 61-летний американец Стоктон Раш, соучредитель компании OceanGate, которая управляла потерянной подлодкой.

В 2018 году эксперты отрасли и сотрудник, сообщивший о нарушениях, забили тревогу, критикуя OceanGate за то, что компания не стала добиваться сертификации и работает как экспериментальное судно.



В 2019 году OceanGate заявила, что обеспокоена тем, что процесс сертификации может замедлить развитие и стать тормозом для инноваций.