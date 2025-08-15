Канат Ниязбеков стал новым главнокомандующим ВМС
Фото: sarbaz.kz
Сегодня, 15 августа 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главнокомандующего Военно-морскими силами (ВМС). Им стал Канат Ниязбеков, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Акорды.
"Ниязбеков Канат Сериккалиевич назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан", – отмечено в официальной публикации.
Другим распоряжением Серик Бурамбаев стал заместителем министра обороны. Его освободили от ранее занимаемой должности.
