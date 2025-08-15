#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Политика

Канат Ниязбеков стал новым главнокомандующим ВМС

Назначение, политика, Токаев, ВМС, Канат Ниязбеков, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 09:36 Фото: sarbaz.kz
Сегодня, 15 августа 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главнокомандующего Военно-морскими силами (ВМС). Им стал Канат Ниязбеков, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Акорды.

"Ниязбеков Канат Сериккалиевич назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан", – отмечено в официальной публикации.

Другим распоряжением Серик Бурамбаев стал заместителем министра обороны. Его освободили от ранее занимаемой должности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре планирует визит в Казахстан
Политика
08:59, Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре планирует визит в Казахстан
Заместитель акима Алматы покинул должность
Политика
17:50, 14 августа 2025
Заместитель акима Алматы покинул должность
Касым-Жомарт Токаев обратился к премьер-министру Пакистана по особому случаю
Политика
10:00, 14 августа 2025
Касым-Жомарт Токаев обратился к премьер-министру Пакистана по особому случаю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: