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Погода на выходные: заморозки вновь прогнозируют в Казахстане

Заморозки вновь прогнозируют в Казахстане Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане с 24 по 26 июня 2023 года. Согласно прогнозу, по стране ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в предстоящие выходные дни территория страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, которые определят неустойчивый характер погоды, обширные поля облаков станут причиной дождей с грозами, шквалистым ветром, возможен град.

"26 июня на севере, 24-25 июня на востоке, 24 и 26 июня на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, на юго-востоке Казахстана – пыльная буря. Ночью 26 июня на северо-западе страны на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°С", – говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что существенных изменений в температурном фоне не ожидается.

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С полным прогнозом погоды в Казахстане на июнь 2023 года можно ознакомиться здесь.

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