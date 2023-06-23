В Казахстане утвердили правила замены и уничтожения флага и герба, не соответствующих стандартам

Приказом министра культуры и спорта от 8 июня 2023 года утверждены Правила замены и уничтожения Государственного Флага, Государственного Герба РК, не соответствующих национальным стандартам, сообщает Zakon.kz.

Так, замена и уничтожение не соответствующих национальным стандартам государственного флага и государственного герба осуществляются постоянно действующей комиссией государственного органа или организации, на которых в соответствии с Конституционным законом в обязательном порядке устанавливаются (размещаются, поднимаются) госсимволы.

При этом несоответствиями национальным стандартам являются нарушения формы, размеров и технических требований, установленных к государственному флагу и гербу.

Указывается, что замена и уничтожение не соответствующих национальным стандартам госсимволов осуществляется владельцами зданий (помещений), на которых по их желанию устанавливается государственный флаг.

Замена флага и герба, не соответствующих национальным стандартам, осуществляется в течение одного рабочего дня.

Уничтожение таких госсимволов производится путем сжигания, расплавления, измельчения на кусочки размером не более 2,5 квадратных сантиметра, дробления, превращения в бесформенную массу или порошок, в целях исключения возможности их повторного применения.

Приказ вводится в действие с 3 июля 2023 года.



