Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане утвердили правила замены и уничтожения флага и герба, не соответствующих стандартам

Утверждены правила уничтожения флага и герба не соответствующих стандартам Фото: Zakon.kz
Приказом министра культуры и спорта от 8 июня 2023 года утверждены Правила замены и уничтожения Государственного Флага, Государственного Герба РК, не соответствующих национальным стандартам, сообщает Zakon.kz.

Так, замена и уничтожение не соответствующих национальным стандартам государственного флага и  государственного герба осуществляются постоянно действующей комиссией государственного органа или организации, на которых в соответствии с Конституционным законом в обязательном порядке устанавливаются (размещаются, поднимаются) госсимволы.

При этом несоответствиями национальным стандартам являются нарушения формы, размеров и технических требований, установленных к государственному флагу и гербу.

Указывается, что замена и уничтожение не соответствующих национальным стандартам госсимволов осуществляется владельцами зданий (помещений), на которых по их желанию устанавливается государственный флаг.

Замена флага и герба, не соответствующих национальным стандартам, осуществляется в течение одного рабочего дня.

Уничтожение таких госсимволов производится путем сжигания, расплавления, измельчения на кусочки размером не более 2,5 квадратных сантиметра, дробления, превращения в бесформенную массу или порошок, в целях исключения возможности их повторного применения.

Приказ вводится в действие с 3 июля 2023 года.


Материал по теме

В каких случаях и где можно использовать флаг РК — юрист

Читайте также

В Казахстане 26 июня истекает срок уплаты ряда налогов и платежей

Как будут назначаться пособия на детей и взрослых с инвалидностью с 1 июля

В Казахстане изымут 480 экземпляров редких и исчезающих видов беспозвоночных животных

Лариса Черненко
МКС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Солнце снова атакует: Землю накроет очередная магнитная буря
Солнце снова атакует: Землю накроет очередная магнитная буря
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления