Профессиональные стандарты в области физкультуры и спорта утвердили в Казахстане

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Приказом министра туризма и спорта РК от 27 декабря 2024 года утверждены профессиональные стандарты в области физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены следующие стандарты: профессиональный стандарт "Организация тренировок и обучения в спортивных секциях";

профессиональный стандарт "Руководство спортивными и фитнес клубами (организациями)";

профессиональный стандарт "Обслуживание и эксплуатация спортивных объектов";

профессиональный стандарт "Развитие массовой физической культуры и спорта";

профессиональный стандарт "Техническое обеспечение управления спортивными объектами". В каждом стандарте прописываются необходимые навыки, знания и умения, а также профессии, требования к личностным компетенциям, трудовые функции. Приказ вводится в действие со дня подписания.

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