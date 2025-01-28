Профессиональные стандарты в области физкультуры и спорта утвердили в Казахстане
Фото: pexels
Приказом министра туризма и спорта РК от 27 декабря 2024 года утверждены профессиональные стандарты в области физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены следующие стандарты:
- профессиональный стандарт "Организация тренировок и обучения в спортивных секциях";
- профессиональный стандарт "Руководство спортивными и фитнес клубами (организациями)";
- профессиональный стандарт "Обслуживание и эксплуатация спортивных объектов";
- профессиональный стандарт "Развитие массовой физической культуры и спорта";
- профессиональный стандарт "Техническое обеспечение управления спортивными объектами".
В каждом стандарте прописываются необходимые навыки, знания и умения, а также профессии, требования к личностным компетенциям, трудовые функции.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
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