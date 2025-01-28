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Право

Профессиональные стандарты в области физкультуры и спорта утвердили в Казахстане

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, катания на лыжах, сноуборде, горный курорт, катания на Шымбулаке, катания на Чимбулаке, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 15:07 Фото: pexels
Приказом министра туризма и спорта РК от 27 декабря 2024 года утверждены профессиональные стандарты в области физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены следующие стандарты:

  • профессиональный стандарт "Организация тренировок и обучения в спортивных секциях";
  • профессиональный стандарт "Руководство спортивными и фитнес клубами (организациями)";
  • профессиональный стандарт "Обслуживание и эксплуатация спортивных объектов";
  • профессиональный стандарт "Развитие массовой физической культуры и спорта";
  • профессиональный стандарт "Техническое обеспечение управления спортивными объектами".

В каждом стандарте прописываются необходимые навыки, знания и умения, а также профессии, требования к личностным компетенциям, трудовые функции.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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