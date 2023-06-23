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В Казахстане 26 июня истекает срок уплаты ряда налогов и платежей

истекает срок уплаты налогов и платежей 26 июгя Фото: freepik
В Казахстане по 26 июня вкючительно необходимо уплатить налоги и платежи за июнь и май 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в ИС "Параграф" напомнили, что необходимо уплатить:

за июнь 2023 года:

  • авансовые платежи по КПН;
  • плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

за май 2023 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог;
  • единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы;
  • социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.

Также предусмотрены текущие платежи по:

  • плате за использование радиочастотного спектра;
  • плате за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;
  • плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция);
  • плате за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства.

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Лариса Черненко
Казахстан
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