В Казахстане 26 июня истекает срок уплаты ряда налогов и платежей

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В Казахстане по 26 июня вкючительно необходимо уплатить налоги и платежи за июнь и май 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в ИС "Параграф" напомнили, что необходимо уплатить: за июнь 2023 года: авансовые платежи по КПН;

плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. за май 2023 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог;

единый платеж;

обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы;

социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС. Также предусмотрены текущие платежи по: плате за использование радиочастотного спектра;

плате за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;

плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция);

плате за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства. Читайте также В Казахстане утвердили правила замены и уничтожения флага и герба, не соответствующих стандартам Как будут назначаться пособия на детей и взрослых с инвалидностью с 1 июля В Казахстане изымут 480 экземпляров редких и исчезающих видов беспозвоночных животных

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