В Казахстане 26 июня истекает срок уплаты ряда налогов и платежей
Фото: freepik
В Казахстане по 26 июня вкючительно необходимо уплатить налоги и платежи за июнь и май 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Так, в ИС "Параграф" напомнили, что необходимо уплатить:
за июнь 2023 года:
- авансовые платежи по КПН;
- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
за май 2023 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог;
- единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы;
- социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.
Также предусмотрены текущие платежи по:
- плате за использование радиочастотного спектра;
- плате за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;
- плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция);
- плате за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства.
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