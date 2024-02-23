В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 26 февраля
Фото: pexels
В Казахстане 26 февраля 2024 года истекает срок уплаты налогов и платежей за 4 квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить за февраль 2024 года:
- авансовые платежи по КПН;
- текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За январь 2024 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог;
- единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы;
- обязательные пенсионные профессиональные взносы;
- социальные отчисления;
- обязательные взносы на медстрахование;
- взносы на обязательное социальное медицинское страхование.
Текущие платежи за 2024 год:
- по земельному налогу;
- налогу на имущество;
- плате за пользование земельными участками.
Также необходимо уплатить за 4 квартал 2023 года:
- КПН/ИПН по специальному налоговому режиму (СНР) розничного налога;
- НДС;
- рентный налог на экспорт;
- налог на добычу полезных ископаемых;
- налог на игорный бизнес.
А также платы за цифровой майнинг, за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными ресурсами поверхностных источников.
За 2 полугодие 2023 года нужно заплатить:
- КПН/ИПН;
- социальный налог по упрощенной декларации.
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