В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 26 февраля

В Казахстане 26 февраля 2024 года истекает срок уплаты налогов и платежей за 4 квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить за февраль 2024 года:

авансовые платежи по КПН;

текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За январь 2024 года:

КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог;

единый платеж;

обязательные пенсионные взносы;

обязательные пенсионные профессиональные взносы;

социальные отчисления;

обязательные взносы на медстрахование;

взносы на обязательное социальное медицинское страхование.

Текущие платежи за 2024 год:

по земельному налогу;

налогу на имущество;

плате за пользование земельными участками.

Также необходимо уплатить за 4 квартал 2023 года:

КПН/ИПН по специальному налоговому режиму (СНР) розничного налога;

НДС;

рентный налог на экспорт;

налог на добычу полезных ископаемых;

налог на игорный бизнес.

А также платы за цифровой майнинг, за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

За 2 полугодие 2023 года нужно заплатить:

КПН/ИПН;

социальный налог по упрощенной декларации.

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