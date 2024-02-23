Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 26 февраля

В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 26 февраля Фото: pexels
В Казахстане 26 февраля 2024 года истекает срок уплаты налогов и платежей за 4 квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить за февраль 2024 года:

  • авансовые платежи по КПН;
  • текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За январь 2024 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог;
  • единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы;
  • обязательные пенсионные профессиональные взносы;
  • социальные отчисления;
  • обязательные взносы на медстрахование;
  • взносы на обязательное социальное медицинское страхование.

Текущие платежи за 2024 год:

  • по земельному налогу;
  • налогу на имущество;
  • плате за пользование земельными участками.

Также необходимо уплатить за 4 квартал 2023 года:

  • КПН/ИПН по специальному налоговому режиму (СНР) розничного налога;
  • НДС;
  • рентный налог на экспорт;
  • налог на добычу полезных ископаемых;
  • налог на игорный бизнес.

А также платы за цифровой майнинг, за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

За 2 полугодие 2023 года нужно заплатить:

  • КПН/ИПН;
  • социальный налог по упрощенной декларации.

Ранее мы рассказали, как правильно платить налоги при сдаче квартиры в аренду.

Читайте также

курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 февраля
надзорная надбавка, АРРФР, банки
В каких случаях будет применяться надзорная надбавка на капитал банков, рассказали в АРРФР
AQR, стресс-тестирование банков, НСТ, результаты, АРРФР
11 казахстанских банков прошли тест на стрессоустойчивость
Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские Алматы с новым прибором разыскивают нарушителей ПДД
Полицейские Алматы с новым прибором разыскивают нарушителей ПДД
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Ответственность за незаконную рыбалку
Пособие для рыбаков: как, ловя рыбу, самому не попасться на крючок инспекторов
"Новый я": Киркоров в совершенно другом образе вернулся на телевидение после скандала
"Новый я": Киркоров в совершенно другом образе вернулся на телевидение после скандала
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: