Бесплатное питание школьникам, повышение зарплаты воспитателям: Бейсембаев отчитался перед Токаевым

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Гани Бейсембаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, главе государства рассказали о принимаемых мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране.

Бейсембаев также сообщил президенту, что с сентября текущего года заработную плату педагогов дошкольного образования повысят на 30%. До конца этого года планируется открытие 81 тысячи новых мест в детских садах. 98 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут обеспечены бесплатным питанием.

По словам министра просвещения, совершенствуется процедура аттестации педагогов, профессиональная компетенция педагога будет оцениваться только через предметные знания, а результаты деятельности на основе образовательных достижений обучающихся.

Фото: akorda.kz

Гани Бейсембаев также доложил, что с 1 сентября этого года обучающиеся 1-4 классов будут полностью обеспечены бесплатным питанием. Планируется оснащение всех организаций образования тревожными кнопками, лицензированной охраной, турникетами и системами видеонаблюдения с подключением к центрам оперативного управления.



Главе государства был представлен проект Концепции развития сельских школ.

В 2023 году 80% студентов технического и профессионального образования обучаются на бесплатной основе, в том числе с сентября текущего года стипендия будет увеличена на 50% с доведением в 2024 году до 100%. Впервые предприятия участвуют в целевой подготовке кадров с условием обязательного трудоустройства выпускника колледжа.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев поручил проводить постоянную работу по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.