#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
События

Гани Бейсембаев освобожден от должности министра просвещения

Гани Бейсембаев , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 09:35 Фото: primeminister.kz
29 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Гани Бейсембаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Указом главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Гани Бейсембаев занимал эту должность с января 2023 года.

Кроме того, сегодня, 29 сентября, президент назначил Жаслана Мадиева заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Мораторий на строительство зданий для госорганов и создание внебюджетных фондов ввели в Казахстане
09:35, Сегодня
Мораторий на строительство зданий для госорганов и создание внебюджетных фондов ввели в Казахстане
Первый снег выпал в Костанае
09:34, Сегодня
Первый снег выпал в Костанае
Токаев назначил Жаслана Мадиева на новую должность
09:34, Сегодня
Токаев назначил Жаслана Мадиева на новую должность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: