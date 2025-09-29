Гани Бейсембаев освобожден от должности министра просвещения

29 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Гани Бейсембаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Указом главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Гани Бейсембаев занимал эту должность с января 2023 года.

Кроме того, сегодня, 29 сентября, президент назначил Жаслана Мадиева заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.