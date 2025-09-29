Гани Бейсембаев освобожден от должности министра просвещения
Фото: primeminister.kz
29 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Гани Бейсембаева, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
"Указом главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан", – сказано в сообщении.
Гани Бейсембаев занимал эту должность с января 2023 года.
Кроме того, сегодня, 29 сентября, президент назначил Жаслана Мадиева заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.
