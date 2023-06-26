Имамы дали рекомендации верующим перед Курбан айтом

Приближается Курбан айт – великий праздник мусульман. Корреспондент Zakon.kz связался с имамами и попросил дать полезные наставления для верующих.

Слово "курбан" означает "приближение" к Всевышнему, его милости. Курбан айт – особо почитаемый праздник среди мусульман.

Одним из благих дел, которое может совершить мусульманин в этот праздник, является жертвоприношение.

Согласно Корану, пророк Ибрахим увидел во сне повеление от Аллаха – принести в жертву единственного сына Исмаила. И отец, и сын покорились воле Всевышнего. Когда Ибрахим уже готов был принести жертву, Аллах сделал так, что этого не произошло, и ангел Джабраил дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана. Тем самым Всевышний показал: чтобы стать ближе к Богу, людская жертва не требуется. С тех пор обряд жертвоприношения стал традиционным, он имеет глубокий гуманистический смысл.

Однако, по словам имама Нурлана Асанова, просто заколоть животное недостаточно.

"Мусульманин должен приближаться к Всевышнему благими делами и отречением от греховного. Помыслы его должны быть чисты", – отметил Асанов.

Что касается жертвенного животного, оно обязательно должно быть здоровым и достаточно упитанным. Барана приносит в жертву один человек. Корову или верблюда – до семи.

Мясо можно полностью раздать нуждающимся или оставить себе лишь часть.

"Перед жертвоприношением совершается утренняя праздничная молитва. Только после нее можно заколоть животное. В городах акиматы специально отводят места. Если человек сам слишком чувствителен или имеет проблемы со здоровьем, заколоть животное можно от его имени. Однако важно помнить: если нет финансовой возможности, не стоит брать деньги в долг, кредит", – объяснил имам.

Имам Руслан Каиргельды посоветовал попросить прощения за обиды у родных, близких, друзей и знакомых.

"Каким образом мы можем приблизиться к милости Аллаха? С помощью благих дел. Одно из них – хорошее отношение к людям, добрые слова. Нравственность мусульманина имеет огромное значение. Однажды пророку Мухаммеду рассказали о двух женщинах. Одна была очень богобоязненной, могла целыми днями читать молитвы и поститься, но сквернословила, плохо относилась к окружающим. Другая же не выстаивала так много молитв, но была со всеми добра. Тогда пророк Мухаммед сказал, что первая – из числа обитателей ада, а вторая - из числа обитателей рая".

Каиргельды напомнил о необходимости в праздник особенно тщательно следить за своими поступками и привычками, а также не забывать о своей семье – уделить побольше времени детям.

В 2023 году первый день Курбан айта выпал на 28 июня. Этот день объявлен выходным. Как правило, празднуют Курбан айт три и более дней.